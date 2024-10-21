Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NEW VIET DAIRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NEW VIET DAIRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

NEW VIET DAIRY
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
NEW VIET DAIRY

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NEW VIET DAIRY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

SALES INTERN 2024 là chương trình được New Viet Dairy thiết kế riêng cho những bạn trẻ năng động, ưa thử thách và yêu thích kinh doanh. Với lộ trình phát triển nghề nghiệp hấp dẫn, đây chính là con đường tắt giúp bạn sớm thăng tiến lên những vị trí quản lý/ giám sát tại Công ty. Trong suốt thời gian đào tạo, không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngành thực phẩm cao cấp, bạn còn được thực chiến cùng MENTOR dày dặn kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng làm việc.
New Viet Dairy
Với cơ hội có 1-0-2 này, bạn còn đắn đo gì mà chưa ứng tuyển ngay hôm nay!!!
LÀ MỘT NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (THỬ VIỆC 2 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG) - được chuyển về team Sales Food Service (kênh HORECA) với sự hướng dẫn trực tiếp trên công việc và theo sát của Sales Mentor trong lộ trình tiếp theo, cụ thể:
LÀ MỘT NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (THỬ VIỆC 2 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG) -
Sales Food Service (kênh HORECA)
Nhận nhóm khách hàng phụ trách Lên kế hoạch hoàn thành doanh số tháng, quý, năm Quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng hiệu quả Mở rộng độ bao phủ sản phẩm Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới Thực hiện báo cáo, dự báo (forecast) định kỳ Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Nhận nhóm khách hàng phụ trách
Lên kế hoạch hoàn thành doanh số tháng, quý, năm
Quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng hiệu quả
Mở rộng độ bao phủ sản phẩm
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới
Thực hiện báo cáo, dự báo (forecast) định kỳ
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí Sale Yêu thích, đam mê & có định hướng phát triển, gắn bó lâu dài với công việc Sale Giao tiếp tốt, năng động, thích ứng nhanh, ham học hỏi Khả năng tiếng Anh khá Kỹ năng tin học văn phòng, lập báo cáo và xử lý tình huống linh hoạt Ưu tiên các ứng viên yêu thích lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng khách sạn, đặc biệt là thực phẩm Âu Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của tổ chức
Ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí Sale
Yêu thích, đam mê & có định hướng phát triển, gắn bó lâu dài với công việc Sale
Giao tiếp tốt, năng động, thích ứng nhanh, ham học hỏi
Khả năng tiếng Anh khá
Kỹ năng tin học văn phòng, lập báo cáo và xử lý tình huống linh hoạt
Ưu tiên các ứng viên yêu thích lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng khách sạn, đặc biệt là thực phẩm Âu
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của tổ chức

Tại NEW VIET DAIRY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 đ/tháng (gross) Phụ cấp cơm trưa: 40.000 đ/ngày từ thứ 2 – thứ 6 (ăn tại công ty) Phụ cấp gửi xe: 300.000 đ/tháng Phụ cấp xăng xe: 800.000 đ/tháng Phụ cấp điện thoại: 300.000 đ/tháng Incentives: dao động mỗi tháng khác nhau từ 3.000.000 - 6.000.000/tháng Thưởng tháng 13 Thưởng thành tích cuối năm (bonus year): 1 - 2 tháng lương thực nhận (tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty) Thử việc: 60 ngày full lương. Tham gia BH full lương - Bảo hiểm tai nạn trong thời gian probation & mua BH Bảo Việt khi ký HĐLĐ. Phép năm: 14 - 17 ngày/năm. Review tăng lương: 1 năm/lần. Tham gia lộ trình đào tạo bài bản Các chính sách về employees engagement dành cho nhân viên của New Viet Dairy
Lương cứng: 8.000.000 đ/tháng (gross)
Phụ cấp cơm trưa: 40.000 đ/ngày từ thứ 2 – thứ 6 (ăn tại công ty)
Phụ cấp gửi xe: 300.000 đ/tháng
Phụ cấp xăng xe: 800.000 đ/tháng
Phụ cấp điện thoại: 300.000 đ/tháng
Incentives: dao động mỗi tháng khác nhau từ 3.000.000 - 6.000.000/tháng
Thưởng tháng 13
Thưởng thành tích cuối năm (bonus year): 1 - 2 tháng lương thực nhận (tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)
Thử việc: 60 ngày full lương.
Tham gia BH full lương - Bảo hiểm tai nạn trong thời gian probation & mua BH Bảo Việt khi ký HĐLĐ.
Phép năm: 14 - 17 ngày/năm.
Review tăng lương: 1 năm/lần.
Tham gia lộ trình đào tạo bài bản
Các chính sách về employees engagement dành cho nhân viên của New Viet Dairy
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nửa buổi)
Địa điểm làm việc: 145 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NEW VIET DAIRY

NEW VIET DAIRY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hanoi Branch, P01 – 02 – 03 , Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao W, Hoan Kiem D, Ha Noi.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

