Tuyển Sales thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tầng 14, Tòa nhà Pegasus, 53 - 55, đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ hồ sơ và tư vấn khoản vay cho khách hàng gồm :

+ Khách hàng vay theo lương.

+ Khách hàng vay theo Bảo hiểm Nhân thọ.

+ Khách hàng vay theo Thẻ tín dụng.

- Tìm kiếm khách hàng

- Tư vấn khách hàng

- Thuyết phục khách hàng vay vốn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên (Trường hợp dưới 22 tuổi phải có kinh nghiệm làm việc ở mảng chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng ít nhất 1 năm, đồng thời bổ sung hợp đồng lao động/ quyết định thôi việc để chứng minh)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc dịch vụ

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Tin học văn phòng thành thạo

- Có kỹ năng thuyết phục

Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trực tiếp tại văn phòng

- Lương cứng 6,250,000 vnđ + hoa hồng + contest

- Tổng thu nhập 8 - 12 triệu

- Có hợp đồng lao động

- Được đóng Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, BHYT, BHXH

- Company trip 1 lần/ năm

- Có cơ hội phát triển bản thân thăng tiến với Cơ chế hệ thống lương thưởng, lộ trình thăng tiến theo cấp bậc.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn khác.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin