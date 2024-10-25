Tuyển Sales thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Sales thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Tầng 14, Tòa nhà Pegasus, 53

- 55, đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ hồ sơ và tư vấn khoản vay cho khách hàng gồm :
+ Khách hàng vay theo lương.
+ Khách hàng vay theo Bảo hiểm Nhân thọ.
+ Khách hàng vay theo Thẻ tín dụng.
- Tìm kiếm khách hàng
- Tư vấn khách hàng
- Thuyết phục khách hàng vay vốn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên (Trường hợp dưới 22 tuổi phải có kinh nghiệm làm việc ở mảng chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng ít nhất 1 năm, đồng thời bổ sung hợp đồng lao động/ quyết định thôi việc để chứng minh)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc dịch vụ
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Tin học văn phòng thành thạo
- Có kỹ năng thuyết phục

Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trực tiếp tại văn phòng
- Lương cứng 6,250,000 vnđ + hoa hồng + contest
- Tổng thu nhập 8 - 12 triệu
- Có hợp đồng lao động
- Được đóng Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, BHYT, BHXH
- Company trip 1 lần/ năm
- Có cơ hội phát triển bản thân thăng tiến với Cơ chế hệ thống lương thưởng, lộ trình thăng tiến theo cấp bậc.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn khác.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Pegasus, 53-55, đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job231663
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Semco Viet Nam- Dong Nai Factory làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Semco Viet Nam- Dong Nai Factory
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu JobsGO Recruit
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD Navigos Search
800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 900 USD Sunjin Vina Co., Ltd
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH MTV Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH MTV Cơ Bản
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thông Quan làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thông Quan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thư ký công trình Taikisha Vietnam Engineering Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Taikisha Vietnam Engineering Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH 4Men Group
7.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Suoi Tien Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Marubeni Heavy Equipment Co., Ltd ( Formerly Known As Komatsu Viet Nam Co., Ltd) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Marubeni Heavy Equipment Co., Ltd ( Formerly Known As Komatsu Viet Nam Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Greentech Headgear làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Greentech Headgear
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục Khoa học Công nghệ ICHI SKILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Khoa học Công nghệ ICHI SKILL
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dongsung Chemical (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dongsung Chemical (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm