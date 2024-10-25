Tuyển Sales thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Trung Nguyệt, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tư vấn bán hàng về khung kệ quảng cáo, in ấn kỹ thuật số khổ lớn

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng qua điện thoại, Zalo, Email...

- Phối hợp cùng bộ phận sản xuất và các bộ phận khác giải quyết tất cả vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng

- Theo dõi quá trình vận chuyển, chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng.

- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng và chăm sóc, xây dựng data khách hàng trung thành.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 + Thưởng KPI theo tháng.

- Thời gian thử việc tối đa 02 tháng

- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, thưởng tết theo quy định

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động

- Định kỳ xét tăng lương hàng năm, khen thưởng các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hàng Quý

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.