Tuyển Sales thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu Dakao Quận 1 HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Làm việc với đại lý nước ngoài để phát triển network
-Tìm kiếm khách hàng mới để phát triển về air cargo và sales co-load booking Mỹ
-Lập báo cáo dự đoán thị trường có kế hoạch phát triển kinh doanh khu vực được giao

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên
- Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu, logistics là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí sale, cskh từ 12 tháng trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, Tiếng anh là ngôn ngữ bắt buộc
- Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: 8h00- 17h từ thứ 2-6
-Các chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, chế độ
-Mức thu nhập: Lương thỏa thuận + Thưởng (tùy thuộc vào năng lực làm việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, Số 4, Đường Nguyễn Thị Minh Khai. Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

