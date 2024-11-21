Tuyển Sales thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu Dakao Quận 1 HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Làm việc với đại lý nước ngoài để phát triển network

-Tìm kiếm khách hàng mới để phát triển về air cargo và sales co-load booking Mỹ

-Lập báo cáo dự đoán thị trường có kế hoạch phát triển kinh doanh khu vực được giao

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên

- Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu, logistics là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí sale, cskh từ 12 tháng trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, Tiếng anh là ngôn ngữ bắt buộc

- Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: 8h00- 17h từ thứ 2-6

-Các chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, chế độ

-Mức thu nhập: Lương thỏa thuận + Thưởng (tùy thuộc vào năng lực làm việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HBI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.