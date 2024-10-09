Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng đã được xác thực từ team Thẩm định Data và trực tiếp tư vấn cho Khách hàng. Khai thác và tư vấn convert data cũ (data đã từng có nhu cầu) Kết nối tới các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng dùng thử và trải nghiệm dịch vụ của BizFly Cloud được tốt nhất. Chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành KPIs và các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận. Support thành viên của team trong quá trình bán hàng đối với KH Doanh nghiệp Xây dựng Kịch bản bán hàng, công cụ bán hàng cho team. Báo cáo tổng hợp theo ngày/tuần/tháng gửi cho Trưởng bộ phận. Được đào tạo lộ trình bài bản về sản phẩm, dịch vụ và các kỹ năng mềm.

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí liên quan Từng học CNTT hoặc từng có kinh nghiệm làm việc quản trị hệ thống, vận hành hệ thống hoặc có kinh nghiệm bán sản phẩm dịch vụ Công nghệ (Các sản phẩm dịch vụ Hạ tầng, Datacenter, Cloud computing...) (bắt buộc) Ưu tiên những ứng viên từng tham gia các Trung tâm hoặc các khoá Đào tạo Sales, các kỹ năng mềm. Có kinh nghiệm gặp gỡ, tư vấn Khách hàng trực tiếp.

Kỹ năng sales B2B tốt Kỹ năng Telesales và có khả năng đàm phán trực tiếp với khách hàng. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Có khả năng nhìn nhận nhanh - đúng vấn đề & xử lý kịp thời các tình huống phát sinh đối với khách hàng. Có kỹ năng ứng xử khéo, linh hoạt. Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và biết cách duy trì cuộc hội thoại với người khác. Giọng nói tự tin, trôi chảy, không nói ngọng, tiếng địa phương hoặc giọng miền Nam nhưng dễ nghe. Bản lĩnh - dám đối mặt và kiên trì giải quyết các vấn đề xoay quanh Khách hàng. Ngoại hình sáng, ưu nhìn. Sẵn sàng thích nghi với môi trường mới.

Khả năng Đọc - Viết Tiếng Anh. Có Network với các Cá nhân, Doanh nghiệp trong ngành Công nghệ Thông tin.

Tổng thu nhập = Lương Cứng: 8.5 Triệu - 15 Triệu + Thưởng Hoa hồng theo Doanh thu tiền về (tính riêng) + Thưởng phát sinh. Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực. BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận... Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

