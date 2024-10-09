Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng đã được xác thực từ team Thẩm định Data và trực tiếp tư vấn cho Khách hàng. Khai thác và tư vấn convert data cũ (data đã từng có nhu cầu) Kết nối tới các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng dùng thử và trải nghiệm dịch vụ của BizFly Cloud được tốt nhất. Chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành KPIs và các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận. Support thành viên của team trong quá trình bán hàng đối với KH Doanh nghiệp Xây dựng Kịch bản bán hàng, công cụ bán hàng cho team. Báo cáo tổng hợp theo ngày/tuần/tháng gửi cho Trưởng bộ phận. Được đào tạo lộ trình bài bản về sản phẩm, dịch vụ và các kỹ năng mềm.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

