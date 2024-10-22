Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Quản lý hàng hoá
- Các công việc khác tại cửa hàng
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 1999 trở lên
- Yêu thích thời trang
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang / dịch vụ / bán lẻ
- Yêu thích thời trang
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang / dịch vụ / bán lẻ
Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đào tạo: được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu công việc
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
- Hưởng các chế độ về cưới hỏi, ốm đau thai sản....
- Chế độ tăng lương: tùy theo năng lực và quy chế lương của Công Ty
- Tiền thưởng, lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của Công Ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
- Hưởng các chế độ về cưới hỏi, ốm đau thai sản....
- Chế độ tăng lương: tùy theo năng lực và quy chế lương của Công Ty
- Tiền thưởng, lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của Công Ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI