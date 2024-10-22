Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Quản lý hàng hoá

- ⁠Các công việc khác tại cửa hàng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 1999 trở lên

- Yêu thích thời trang

- ⁠Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang / dịch vụ / bán lẻ

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đào tạo: được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu công việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng các chế độ về cưới hỏi, ốm đau thai sản....

- Chế độ tăng lương: tùy theo năng lực và quy chế lương của Công Ty

- Tiền thưởng, lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin