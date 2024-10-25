Tuyển Sales thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Sales thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tiếp thị như điện thoại, email, và các sự kiện y tế. Tổ chức và tham gia các buổi thuyết trình, hội thảo để giới thiệu các dịch vụ y tế của bệnh viện. Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại: Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Giới thiệu và bán dịch vụ: Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt được chỉ tiêu doanh số đề ra. Quản lý hồ sơ khách hàng: Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống CRM. Theo dõi và báo cáo tình hình bán hàng, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch bán hàng. Hỗ trợ và tư vấn sau bán hàng: Hỗ trợ khách hàng sau khi mua dịch vụ, đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Hợp tác và làm việc nhóm: Phối hợp với các bộ phận liên quan như phòng marketing, phòng tài chính và các phòng ban y tế khác để đảm bảo dịch vụ được cung cấp một cách hiệu quả. Tham gia vào các cuộc họp và đề xuất các biện pháp cải tiến hoạt động bán hàng. Nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn: Tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức về dịch vụ y tế. Cập nhật các xu hướng và kiến thức mới trong lĩnh vực y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm
Kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8tr-12tr + Thưởng kinh doanh => thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu ++ Bảo hiểm và các chế độ theo quy định của pháp luật Xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn
Lương cứng 8tr-12tr + Thưởng kinh doanh => thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu ++
Bảo hiểm và các chế độ theo quy định của pháp luật
Xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 166 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

