Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sales Kỹ Thuật:

Phối hợp chặt chẽ với Solution Team để hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp kỹ thuật. Thể hiện hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm tự động hóa của công ty và ứng dụng của chúng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Tiến hành trình bày sản phẩm và trình diễn kỹ thuật cho khách hàng, giới thiệu lợi ích của các giải pháp của công ty.

2. Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, đảm bảo phản hồi kịp thời đối với các câu hỏi và mối quan tâm của khách hàng. Làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu tự động hóa của họ và đề xuất các giải pháp phù hợp với mục tiêu của họ. Phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng chính và các bên liên quan trong ngành để tăng cường cơ hội kinh doanh.

3. Hỗ Trợ Bán Hàng:

Hợp tác với Solution Sales Supervisor và đội ngũ để chuẩn bị các đề xuất, báo giá và tài liệu kỹ thuật chính xác cho khách hàng. Hỗ trợ trong việc phát triển các chiến lược và chiến thuật bán hàng, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong suốt chu kỳ bán hàng, từ giai đoạn tìm kiếm khách hàng đến khi hoàn tất giao dịch.

4. Kiến Thức Sản Phẩm:

Cập nhật các xu hướng ngành, công nghệ mới nổi và những tiến bộ trong quy trình và tự động hóa nhà máy. Liên tục mở rộng kiến thức về các sản phẩm của Công ty TNHH Sun Automation và những lợi thế cạnh tranh của công ty. Hướng dẫn, đào tạo đội ngũ bán hàng về các tính năng, lợi ích và tùy chọn tùy chỉnh của sản phẩm.

5. Giám Sát Hiệu Suất Bán Hàng:

Phối hợp với Solution Sales Supervisor để theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất bán hàng. Xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các biện pháp khắc phục để đạt được các mục tiêu bán hàng. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo thường xuyên về hiệu suất cá nhân và hoạt động bán hàng của bạn.

6. Đào Tạo và Phát Triển:

Tham gia các chương trình đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng kỹ thuật và kiến thức về các giải pháp tự động hóa. Thúc đẩy văn hóa học hỏi và phát triển liên tục trong đội ngũ bán hàng. Chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và các phương pháp tốt với đồng nghiệp để tạo ra môi trường học tập hợp tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Có hồ sơ thành công trong việc bán các giải pháp quy trình và tự động hóa nhà máy, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị quy trình. Kỹ năng kỹ thuật mạnh mẽ với hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm và giải pháp tự động hóa. Kiến thức về BECKHOFF, điều khiển chuyển động, AVEVA hoặc các nền tảng quy trình khác là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt để kết nối hiệu quả với khách hàng và các đội ngũ nội bộ. Thành thạo phần mềm CRM và các công cụ phân tích bán hàng. Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết để gặp gỡ khách hàng và đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương theo năng lực Lương tháng 13 Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 12 ngày nghỉ phép/năm cùng các chế độ đãi ngộ khác. Team Building ít nhất 1 lần/năm. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

