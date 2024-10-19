Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TH FURNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Long Biên - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trực tiếp tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng tại dự án để mời khách hàng ký kết hợp đồng ( thiết kế & thi công ) nội thất căn hộ chung cư ( bao gồm: tủ bếp, giường ngủ, tủ quần áo, kệ TV, sofa, bàn ăn, tủ giầy, kệ trang trí,.. ) với công ty Trực tiếp báo giá sản phẩm nội thất tới khách hàng và quản lý khách hàng/ khu vực kinh doanh của mình theo phân công của trưởng phòng kinh doanh /Giám đốc Phụ trách các hoạt động giao dịch với khách hàng như: báo giá, dự toán, chuẩn bị hợp đồng, ký kết hợp đồng ( thiết kế & thi công ) và thực hiện hợp đồng (thanh toán, vận chuyển nội thất, bảo hành, bảo trì/ thay thế,..) Quản lý và lưu trữ hợp đồng mua bán, thông tin khách hàng, hồ sơ khách hàng,.. Trực tiếp chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm nội thất và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty tại các dự án khác Hoàn thành các báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh / Giám đốc theo định kỳ ( Tuần/Tháng/Quí/Năm ) và các công việc khác do trưởng phòng kinh doanh và Giám đốc công ty giao Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý (TPkd, GĐ,.. )

Trực tiếp tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng tại dự án để mời khách hàng ký kết hợp đồng ( thiết kế & thi công ) nội thất căn hộ chung cư ( bao gồm: tủ bếp, giường ngủ, tủ quần áo, kệ TV, sofa, bàn ăn, tủ giầy, kệ trang trí,.. ) với công ty

Trực tiếp báo giá sản phẩm nội thất tới khách hàng và quản lý khách hàng/ khu vực kinh doanh của mình theo phân công của trưởng phòng kinh doanh /Giám đốc

Phụ trách các hoạt động giao dịch với khách hàng như: báo giá, dự toán, chuẩn bị hợp đồng, ký kết hợp đồng ( thiết kế & thi công ) và thực hiện hợp đồng (thanh toán, vận chuyển nội thất, bảo hành, bảo trì/ thay thế,..)

Quản lý và lưu trữ hợp đồng mua bán, thông tin khách hàng, hồ sơ khách hàng,..

Trực tiếp chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm nội thất và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty tại các dự án khác

Hoàn thành các báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh / Giám đốc theo định kỳ ( Tuần/Tháng/Quí/Năm ) và các công việc khác do trưởng phòng kinh doanh và Giám đốc công ty giao

Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý (TPkd, GĐ,.. )

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 22 – 30, ngoại hình ưa nhìn Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting Yêu thích lĩnh vực nội thất, thiết bị nhà bếp, có hiểu biết về vật liệu gỗ công nghiệp & thi công nội thất, có đam mê kinh doanh, có tư duy kinh doanh và thị trường tốt

Nam/nữ tuổi từ 22 – 30, ngoại hình ưa nhìn

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting

Yêu thích lĩnh vực nội thất, thiết bị nhà bếp, có hiểu biết về vật liệu gỗ công nghiệp & thi công nội thất, có đam mê kinh doanh, có tư duy kinh doanh và thị trường tốt

Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 15 triệu/ tháng, bao gồm: Mức lương cơ bản + Thưởng + Hoa hồng Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng theo doanh số và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm (không bắt buộc Lộ trình thăng tiến: NVKD được đánh giá tốt trong 1 tháng thử việc, sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức và cơ hội lên trưởng nhóm kinh doanh/ TPKD

Thu nhập trung bình từ 15 triệu/ tháng, bao gồm: Mức lương cơ bản + Thưởng + Hoa hồng

Thu nhập trung bình từ 15 triệu/ tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng theo doanh số và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm (không bắt buộc

Lộ trình thăng tiến: NVKD được đánh giá tốt trong 1 tháng thử việc, sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức và cơ hội lên trưởng nhóm kinh doanh/ TPKD

Lộ trình thăng tiến:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin