Tuyển Sales thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 468 Trần Văn Giàu, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng.

Trả lời tin nhắn, tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách, văn hóa của công ty.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách năng động, hòa đồng, có ý chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao.

Có kĩ năng giáo tiếp, tự tin ứng xử tốt.

Có kĩ năng thuyết phục, giải quyết các tình huống và thắc mắc của khách hàng.

Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIMEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13, thưởng quý, lễ tết, sinh nhật,...

Tham gia Team Building được tổ chức hàng năm

Được làm việc trong môi trường vui vẻ, thân thiện,...

Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIMEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin