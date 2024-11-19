Tuyển Sales thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIMEX
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 468 Trần Văn Giàu, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng.
Trả lời tin nhắn, tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.
Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách, văn hóa của công ty.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách năng động, hòa đồng, có ý chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao.
Có kĩ năng giáo tiếp, tự tin ứng xử tốt.
Có kĩ năng thuyết phục, giải quyết các tình huống và thắc mắc của khách hàng.
Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIMEX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng tháng 13, thưởng quý, lễ tết, sinh nhật,...
Tham gia Team Building được tổ chức hàng năm
Được làm việc trong môi trường vui vẻ, thân thiện,...
Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIMEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
