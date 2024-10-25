Tuyển Sales Tour Inbound thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Sales Tour Inbound thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, 130 Quán Thánh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Trực tiếp tư vấn, xay dựng và bán các tour du lịch tại Việt Nam, Cambodia, Laos, Thailand cho khách hàng nói tiếng Pháp. Thiết kế các chương trình du lịch và lập báo giá theo yêu cầu của khách hàng. Chịu trách nhiệm, đàm phán và theo dõi quy trình bán hàng cá nhân và theo dõi khách hàng/đại lý. Gửi xác nhận đặt tour cuối cùng và tài liệu, chứng nhận thanh toán du lịch cho khách hàng/đại lý trước ngày đi tour. Liên kết với các bộ phận Điều Hành để đảm bảo tính khả thi của các dịch vụ và để giúp giải quyết vấn đề cho khách hàng khi cần. Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo tất cả các dịch vụ đã cam kết cho khách hàng. Duy trì mối quan hệ/liên lạc liên tục với khách hàng/đại lý bán lẻ để đảm bảo dịch vụ cá nhân được tối ưu hóa.
Trực tiếp tư vấn, xay dựng và bán các tour du lịch tại Việt Nam, Cambodia, Laos, Thailand cho khách hàng nói tiếng Pháp.
Thiết kế các chương trình du lịch và lập báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
Chịu trách nhiệm, đàm phán và theo dõi quy trình bán hàng cá nhân và theo dõi khách hàng/đại lý.
Gửi xác nhận đặt tour cuối cùng và tài liệu, chứng nhận thanh toán du lịch cho khách hàng/đại lý trước ngày đi tour.
Liên kết với các bộ phận Điều Hành để đảm bảo tính khả thi của các dịch vụ và để giúp giải quyết vấn đề cho khách hàng khi cần.
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo tất cả các dịch vụ đã cam kết cho khách hàng.
Duy trì mối quan hệ/liên lạc liên tục với khách hàng/đại lý bán lẻ để đảm bảo dịch vụ cá nhân được tối ưu hóa.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Pháp (nghe - nói - đọc - viết). Ứng viên có kinh nghiệm it nhất 1 năm trong việc bán tour cho khách nước ngoài Năng động, nhiệt tình, có niềm đam mê với du lịch và bán hàng.
Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Pháp (nghe - nói - đọc - viết).
Ứng viên có kinh nghiệm it nhất 1 năm trong việc bán tour cho khách nước ngoài
Năng động, nhiệt tình, có niềm đam mê với du lịch và bán hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : từ 8 –15 triệu VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực + thưởng hoa hồng hấp dẫn, nâng tổng mức thu nhập từ 20-30tr Thời gian thử việc 02 tháng (85% lương cứng). Có mức đánh giá cụ thể để trở thành nhân viên chính thức trong vòng 01 tháng. Mức hoa hồng hấp dẫn được quy định rõ ràng đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Thưởng doanh số ngay sau khi kết thúc tháng bán hàng. Môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, thân thiện. BLĐ tâm lý và vui vẻ. Được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự với chuyên môn cao ở nhiều ngôn ngữ khác nhau Các phúc lợi bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, thưởng lễ tết đầy đủ Các hoạt động ngoại khóa, du xuân, sinh nhật CBNV được tổ chức định kỳ tăng tính kết nối. Thưởng lễ tết, thưởng sáng kiến, thưởng thành tích xuất sắc; du lịch hàng năm với công ty, du lịch khảo sát địa điểm...
Lương cứng : từ 8 –15 triệu VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực + thưởng hoa hồng hấp dẫn, nâng tổng mức thu nhập từ 20-30tr
Thời gian thử việc 02 tháng (85% lương cứng). Có mức đánh giá cụ thể để trở thành nhân viên chính thức trong vòng 01 tháng.
Mức hoa hồng hấp dẫn được quy định rõ ràng đảm bảo quyền lợi của nhân viên.
Thưởng doanh số ngay sau khi kết thúc tháng bán hàng.
Môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, thân thiện. BLĐ tâm lý và vui vẻ.
Được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự với chuyên môn cao ở nhiều ngôn ngữ khác nhau
Các phúc lợi bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, thưởng lễ tết đầy đủ
Các hoạt động ngoại khóa, du xuân, sinh nhật CBNV được tổ chức định kỳ tăng tính kết nối.
Thưởng lễ tết, thưởng sáng kiến, thưởng thành tích xuất sắc; du lịch hàng năm với công ty, du lịch khảo sát địa điểm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 18 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

