Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng, bảo mật tại các TTDL của EPAY tại DC và DR Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng kết nối đến đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật Triển khai hạ tầng mạng cho các dự án, dịch vụ của Công ty và với các đối tác

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng, bảo mật tại các TTDL của EPAY tại DC và DR

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng kết nối đến đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước

Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT

Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật

Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật

Triển khai hạ tầng mạng cho các dự án, dịch vụ của Công ty và với các đối tác

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành CNTT Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị mạng Có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP (có CCIE hoặc tương đương là một lợi thế) Có chứng chỉ quốc tế JNCIA, JNCIS, JNCIP (có JNCIE hoặc tương đương là một lợi thế) Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống mạng CORE, mang WAN truyền thống (HSRP, STP, vPC, Static Routing, Dynamic Routing... Có kinh nghiệm với các thiết bị Firewall, Load Balancing như Checkpoint Maestro, Palo Alto, Citrix, F5,... Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát hiệu năng mạng như PRTG Network Monitor, Cacti, Solarwinds Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hệ thống Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp khá

Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành CNTT

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị mạng

Có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP (có CCIE hoặc tương đương là một lợi thế)

Có chứng chỉ quốc tế JNCIA, JNCIS, JNCIP (có JNCIE hoặc tương đương là một lợi thế)

Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống mạng CORE, mang WAN truyền thống (HSRP, STP, vPC, Static Routing, Dynamic Routing...

Có kinh nghiệm với các thiết bị Firewall, Load Balancing như Checkpoint Maestro, Palo Alto, Citrix, F5,...

Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát hiệu năng mạng như PRTG Network Monitor, Cacti, Solarwinds

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hệ thống

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp khá

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty

Mức lương cạnh tranh

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến

Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời

Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định

Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

Có cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

Có cơ hội công tác nước ngoài

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin