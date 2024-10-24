Tuyển Security Engineer thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Security Engineer thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng, bảo mật tại các TTDL của EPAY tại DC và DR Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng kết nối đến đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật Triển khai hạ tầng mạng cho các dự án, dịch vụ của Công ty và với các đối tác
Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng, bảo mật tại các TTDL của EPAY tại DC và DR
Triển khai, vận hành, giám sát hệ thống mạng kết nối đến đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước
Nghiên cứu và cập nhật công nghệ - kỹ thuật, cũng như các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống CNTT
Thực hiện sao lưu, bảo trì phục hồi cấu hình của các thiết bị mạng và bảo mật
Phân tích, giải quyết các sự cố hệ thống mạng và bảo mật
Triển khai hạ tầng mạng cho các dự án, dịch vụ của Công ty và với các đối tác

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành CNTT Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị mạng Có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP (có CCIE hoặc tương đương là một lợi thế) Có chứng chỉ quốc tế JNCIA, JNCIS, JNCIP (có JNCIE hoặc tương đương là một lợi thế) Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống mạng CORE, mang WAN truyền thống (HSRP, STP, vPC, Static Routing, Dynamic Routing... Có kinh nghiệm với các thiết bị Firewall, Load Balancing như Checkpoint Maestro, Palo Alto, Citrix, F5,... Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát hiệu năng mạng như PRTG Network Monitor, Cacti, Solarwinds Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hệ thống Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp khá
Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành CNTT
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị mạng
Có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP (có CCIE hoặc tương đương là một lợi thế)
Có chứng chỉ quốc tế JNCIA, JNCIS, JNCIP (có JNCIE hoặc tương đương là một lợi thế)
Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống mạng CORE, mang WAN truyền thống (HSRP, STP, vPC, Static Routing, Dynamic Routing...
Có kinh nghiệm với các thiết bị Firewall, Load Balancing như Checkpoint Maestro, Palo Alto, Citrix, F5,...
Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát hiệu năng mạng như PRTG Network Monitor, Cacti, Solarwinds
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hệ thống
Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp khá

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty
Mức lương cạnh tranh
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến
Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời
Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định
Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...
Có cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
Có cơ hội công tác nước ngoài
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

