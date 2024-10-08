Tuyển IT phần mềm Viettel IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Gia nhập đội ngũ tiên phong dẫn dắt sự thay đổi cùng Viettel IDC Hơn cả một công việc, Viettel IDC mang đến cho bạn cơ hội phụng sự, kiến tạo và dẫn dắt hạ tầng chuyển đổi số quốc gia. Các nhiệm vụ chính:

1. Quản lý, giám sát tập trung hệ thống An toàn thông tin (ATTT), triển khai tích hợp giám sát ATTT cho các hệ thống hạ tầng, dịch vụ của Công ty. 2. Quy hoạch, thiết kế và tổ chức triển khai các hệ thống phần mềm, công cụ ATTT cho nội bộ công ty 3. Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất thử nghiệm, triển khai các hệ thống phần mềm, công cụ giám sát, xử lý ATTT 4. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu ATTT theo tiêu chuẩn áp dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ An toàn thông tin/chuyên ngành liên quan

2. Có kiến thức cơ bản về ATTT & các phương thức tấn công mạng

3. Có Kinh nghiệm quản trị cấu hình, vận hành hệ thống SOC (SIEM, SOAR, EDR, NSM, Email Security, WAF, Cloudrity)

4. Kinh nghiệm trong việc rà soát, phát hiện các thành phần của mã độc

5. Nắm bắt, sử dụng các công cụ rà soát: Autoruns, Procexp, TCPView, PCHunter, các lệnh rà soát trên Linux (ls, ps, netstat, cat, iptables, last, lastlog)

6. Ưu tiên có chứng chỉ Forensic phục vụ công tác Incident Response (CHFI) hoặc được đánh giá tương đương (hoàn thành 100% bài lab trong khóa học CHFI của EC-Council)

Tại Viettel IDC Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng mức thu nhập thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

- Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...

- Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo 2 chóp: quản lý hoặc chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC

