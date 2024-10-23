Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỘI DUNG KUMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Vượng Villas, KĐT Dương Nội, Hà Đông

- Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng US,CA,UK,AU thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook, pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy, ebay,...) và nhiều nguồn khác.

- Lên idea cho các sản phẩm Home Decor, phối hợp với Designer để hoàn thiện sản phẩm.

- Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu sản phẩm trên sàn ETSY (đối với vị trí Idea sẽ không cần phụ trách nhiệm vụ này).

- Sinh năm 1998-2003, có trên 1 năm kinh nghiệm làm Seller/ Idea Creator ETSY bán sạch về sản phẩm Home Decor lĩnh vực POD. - Tốt nghiệp Đại học. (Ưu tiên ngành Ngoại Thương, ngôn ngữ anh) - Khả năng sáng tạo tốt, research và đề xuất các sản phẩm mới phù hợp cho thị trường US-UK-CA-AU) - Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỘI DUNG KUMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Vị trí Seller ETSY: Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000đ/ tháng hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực (Lương cứng 9.000.000 đ - 15.000.000đ (trao đổi theo năng lực) + Phụ cấp 800.000đ/tháng + Thưởng % profit + Thưởng nóng); - Vị trí Idea Creator ETSY: Lương cứng 8.500.000 đ - 12.000.000 đ/ tháng (trao đổi theo năng lực) + Phụ cấp 800.000đ/tháng + Thưởng % revenue + Thưởng nóng; - Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sau 6 tháng làm việc chính thức; - Nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm; - Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, thai sản, thăm ốm đau,... - Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding và các event gắn kết nội bộ; - Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài công ty để phát triển tư duy kinh doanh TMĐT thị trường quốc tế; - Review tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc; - Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, Sếp luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỘI DUNG KUMI VIỆT NAM

