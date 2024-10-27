Tuyển Seller thu nhập 15 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

- Nghiên cứu thị trường E-commerce Âu-Mỹ

- Tìm kiếm ý tưởng, bắt trend, phân tích sản phẩm tiềm năng, mở rộng thị trường

- Build Store trên các nền tảng Onepage, Shopify,...

- Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo với ngân sách lớn

- Theo dõi và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo

- Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ

- Nam/nữ độ tuổi 1994 - 2004

- Có kinh nghiệm thực chiến với Facebook Ads (ít nhất 1 năm). Có thêm kinh nghiệm Google Ads, Tiktok Ads là 1 lợi thế

- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm cho vị trí Seller ngành DROPSHIP thị trường US/UK/EU

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài như Shopify, Onepage, Woocommerce,..

- Tiếng Anh đọc, viết khá

- Thái độ ham học hỏi, kiên trì, chăm chỉ, có tính cầu tiến, có trách nhiệm với mục tiêu đã đặt ra

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUSA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thoả thuận 10.000.000 VND - 15.000.000 VND + upto 15% Commission Phụ cấp 500.000 VND/tháng Được trau dồi kiến thức liên tục với các chuyên gia hàng đầu ngành MMO Được trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc Công ty chi 100% học phí các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn Quà cho nhân viên các ngày lễ tết, sự kiện, sinh nhật trong năm Được thường xuyên tham gia các chuyến đi dã ngoại với công ty và đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUSA

