Tuyển Senior Account Executive thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15/13 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Phụ trách chính từng dự án được giao từ Account Manager (AM). Lên kế hoạch triển khai chi tiết (WIP) các công việc trong team dự án. Lên timeline nội bộ sau khi thống nhất triển khai chương trình.
- Giám sát/ hỗ trợ Quản lý và triển khai các công việc phòng Account khi được AM giao xuống.
- Quan sát/ Giám sát chung các dự án của team Account trực thuộc.
- Quản lý & theo sát tiến độ công việc của các Account Executive (AE).
- Quản lý và đào tạo tuyến dưới theo chính sách và quy trình tại Công ty.
- Duy trì & xây dựng các mối quan hệ với khách hàng
- Nhận Brief và phối hợp với team phân tích nhu cầu khách hàng, họp lên ý tưởng, lập proposal - lên kế hoạch, định hướng triển khai các chiến dịch quảng cáo - truyền thông, thuyết trình với khách hàng, tư vấn cho khách hàng, lên báo giá (hạng mục và chi phí).
- Đàm phán giá và các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng đối với khách hàng.
- Là đầu mối liên hệ với khách hàng trong suốt quá trình dự án.
- Kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án.
- Thực hiện báo cáo định kỳ cho khách hàng và account manager.
- Lên kịch bản, giám sát, thuyết phục tốt & làm việc với khách hàng về hạng mục software.
- Quản lý, có kiến thức & quản lý các hạng mục hardware.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Thương mại, Kinh tế, Marketing, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao, QTKD...
- Ngôn ngữ: Khả năng đọc, viết, giao tiếp tiếng Anh.
- Kinh nghiệm: Lập Kế hoạch triển khai dự án, Thời gian tổng thể thực hiện dự án, Quản lý rủi ro và Danh sách thực hiện chi tiết cho dự án được phân công bởi Quản lý.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,... (biết sử dụng các phần mềm đồ họa, photoshop, phần mềm visual clip là lợi thế).
- Kỹ năng quản lý nhiều dự án cùng một thời điểm.
- Kỹ năng quản lý đội ngũ.
- Kỹ năng thuyết trình: lập kế hoạch, lập luận, diễn giải và trình bày bằng văn bản TỐT, mạch lạc và thuyết phục.
- Kỹ năng giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và linh hoạt xử lý vấn đề.
- Hành xử ứng xử: chi tiết, chỉnh chu, trung thực, năng động, cầu tiến, chuyên nghiệp.
- Đáp ứng nhu cầu công việc: Thường xuyên đi công tác xa, chịu áp lực công việc cao.
- Kinh nghiệm trên 3 năm trong công tác tổ chức sự kiện

Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
- BHXH, BHYT, BHTN Công ty đóng 100% lương cơ sở theo quy định
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty:
+ Du lịch trong và ngoài nước hằng năm
+ Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: Tết Tây, 30/4, 2/9,...
+ Thưởng tháng 13
+ Quà sinh nhật; Tiền mừng cưới, sinh con,...
+ Các hoạt động nội bộ: 8/3, trung thu, Noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37 Lê Lai , P12, Quận Tân Bình, TP. HCM

