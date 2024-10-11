Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và lên kế hoạch:

Gặp gỡ khách hàng, đề xuất phương án hợp tác/chuẩn hóa nhu cầu của khách hàng Nhận brief và lên định hướng trả bài/planning + phương án phối hợp phòng ban nội bộ Gửi bản triển khai chi tiết (Quotation/Timeline/Media Plan/PR Plan/....) cho khách hàng Present, điều chỉnh (nếu có) và chốt phương án cuối cùng với khách hàng

Vận hành và quản lí dự án:

Giám sát quá trình triển khai và vận hành chiến dịch Lên kế hoạch chi tiết để triển khai các hợp đồng đã ký với khách hàng Tư vấn, chào bán sản phẩm mới cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm về lập kế hoạch truyền thông, quảng cáo (Account/Planner) Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm mảng TV show, truyền hình, event Kĩ năng research thông tin, khai thác insight, tư vấn các giải pháp phù hợp cho nhãn hàng Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt và khả năng bảo vệ quan điểm Khả năng tổng hợp, phân tích tốt, tư duy logic & chú ý đến chi tiết

Tại Admicro (Công ty CP VCCorp) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng:

Mức lương thương lượng theo năng lực. Thưởng quý, năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh bao gồm: Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPIs, OKRs, thưởng thành tích vượt trội, thưởng nóng. Thưởng hiệu quả cuối năm theo hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định công ty, thưởng thâm niên làm việc, thưởng tự khoe (thành tích cá nhân, bộ phận). Điều chỉnh lương linh hoạt theo kết quả công việc.

Môi trường:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, Digital Marketing và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng. Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)

Phúc lợi khác:

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty. Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động Chế độ hiếu, hỉ, sinh con

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Admicro (Công ty CP VCCorp)

