Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Victory Tower, 318
- 320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI