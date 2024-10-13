Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Victory Tower, 318

- 320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 318 - 320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-senior-backend-developer-thu-nhap-1-600-2-400-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job212167
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần I.P.L
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu CELLPHONES
30 - 38 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH HATO GROUP
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh Công ty cổ phần SANAN
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tin Học Đại Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát làm việc tại Long An thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY TNHH SENSPARK
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty CP Kids Plaza
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Innovature
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ phần Định Gia Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Định Gia Nét
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm