Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống backend đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

Xây dựng và duy trì API (RESTful, GraphQL) cho ứng dụng web và di động.

Quản lý cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Tham gia quy trình phát triển Agile/Scrum, thực hiện code review và viết unit tests.

Hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ junior và hợp tác với nhóm frontend, QA.

Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với vai trò Backend Developer.

Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Java, Python, NodeJS.

Kinh nghiệm với API, SQL, NoSQL, hệ thống caching và cloud (AWS, Azure, GCP).

Hiểu biết sâu về thiết kế và phát triển API RESTful.

Kinh nghiệm với hệ thống quản lý phiên bản (Git) và các pipeline CI/CD.

Nắm vững các nguyên tắc kiến trúc phần mềm và các mẫu thiết kế.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm DevOps, Docker, triển khai hệ thống trên các nền tảng cloud (AWS, Azure, GCP).

Kinh nghiệm xử lý hệ thống có lượng người dùng lớn (active user) và hệ thống e-commerce.

Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn (Big Data) và tối ưu hóa hệ thống dữ liệu.

Hiểu biết về các mô hình học máy (machine learning) và ứng dụng trong thực tế.

Kinh nghiệm với bảo mật ứng dụng, hệ thống phân tán và microservices.

Kỹ năng tối ưu hóa hệ thống backend để đảm bảo hiệu suất, tính ổn định và khả năng mở rộng cho thị trường Việt Nam.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 30 - 45 triệu, thưởng tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được học hỏi công nghệ mới và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành

Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn

Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

