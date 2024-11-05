Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm

Tư vấn, thu thập, phân tích yêu cầu người dùng cuối, các cấp quản lý phía khách hàng để xác định mô hình nghiệp vụ tổng thể, phạm vi công việc, quy mô của hệ thống.

Phân tích nghiệp vụ dựa trên yêu cầu và phạm vi đã thu thập, viết các tài liệu dự án, các tài liệu phục vụ cho phân tích thiết kế như tài liệu đặc tả yêu cầu (URD); tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), tài liệu phân tích thiết kế (SDD) theo chuẩn ngôn ngữ UML; tài liệu mô tả, giới thiệu hệ thống và các tài liệu khác theo yêu cầu của dự án.

Kiểm soát chất lượng và số lượng các tài liệu nghiệp vụ phục vụ cho quá trình triển khai, nghiệm thu dự án. Thực hiện kiểm soát phạm vi, yêu cầu thay đổi và phối hợp với các đơn vị khác trong giai đoạn triển khai, maintain hệ thống.

Thực hiện hoặc kiểm soát chất lượng về thiết kế UI/UX, mockup, wireframe phần mềm bằng các công cụ Figma, excel hoặc các công cụ khác.

Thực hiện hoặc kiểm soát chất lượng xây dựng kịch bản kiểm thử/vận hành thử hệ thống. Phối hợp kiểm thử ứng dụng, kiểm thử luồng nghiệp vụ. Kiểm soát chất lượng nghiệp vụ theo tinh thần Agile.

Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người sử dụng cuối.

Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai hoạt động chung của công ty theo chỉ đạo của các cấp quản lý.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, các ngành gần với CNTT, Nhóm các ngành kinh tế như tài chính, kế toán,... cần có chứng chỉ về Phân tích nghiệp vụ, am hiểu về CNTT.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm vị trí BA IT. Tham gia các dự án từ giai đoạn phân tích thiết kế đến hết giai đoạn kết thúc nghiệm thu dự án là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án có nghiệp vụ về thuế hoặc tài chính.

Có tư duy giải quyết vấn đề từ tổng quan đến chi tiết. Có khả năng phản biện và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng, định hướng và kiểm soát nghiệp vụ tốt.

Có khả năng tổng hợp, phân tích và tài liệu hóa yêu cầu, quy trình nghiệp vụ. Kỹ năng viết tài liệu chuyên môn CNTT theo chuẩn UML

Có hiểu biết về quy trình triển khai dự án, am hiểu thành phần trình tự và thủ tục nghiệm thu dự án theo quy định hiện hành.

Có kỹ năng trình bày, tư duy mạch lạc, logic tốt.

Thành thạo các bộ công cụ MS Office, Visio, Draw và các công cụ phục vụ cho phân tích thiết kế nghiệp vụ.

Mức lương upto 35 triệu (thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên)

Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính lên đến 14 tháng lương

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; ...) sinh nhật, hiếu-hỷ...

Review đánh giá tăng lương hàng năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động

Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH,BHTN.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event...

