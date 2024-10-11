Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chúng tôi có lộ trình thăng tiến , cơ chế quyền lợi rõ ràng và quy trình làm việc với các vị trí tại doanh nghiệp.

Chúng tôi cần tìm những nhân sự mơ ước đạt được những kết qủa cao trong sự nghiệp:

Phát triển Kênh Tiktok, sáng tạo nội dung content hằng ngày, có kinh nghiệm triển khai các viral concept content, content đem lại nhiều tương tác, bình luận , thảo luận trên kênh, xây dựng tệp khách hàng chuẩn tệp tiềm năng cho sản phẩm ngành hàng mẹ bé, chăm sóc sức khoẻ chung và làm đẹp. Hoàn thành báo cáo công việc,báo cáo phát triển kênh theo dõi các chỉ số của kênh Phối hợp với video editor team media cùng làm việc đảm bảo hiệu quả công việc Được tham gia và nhận thêm quyền lợi lương trách nhiệm khi tham gia các mảng khác ngoài content creator như PR Đối ngoại đối tác, quản lý gian hàng seller tiktok

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên và tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: Marketing, Báo chí - Truyền thông, Dược phẩm... Có kỹ năng và và kinh nghiệm thực chiến: đã xây kênh thương hiệu công ty/ thương hiệu cá nhân thành công Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Content về sản phẩm ngành hàng mẹ bé, chăm sóc sức khoẻ chung và làm đẹp. Am hiểu về các xu hướng content trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử, website. Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu. Có tư sản xuất các clip viral trong tuần , có tư duy ứng dụng AI , Tools đo lường khảo sát thị trường trong nghề content

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, bao gồm Lương cứng và Lương trách nhiệm thưởng KPI theo tháng. Lương cứng : 10-15 triệu + lương trách nhiệm 2-3tr + Hoa hồng doanh số 1% + Thưởng lương phụ trách các task phụ trách khác = Tổng thu nhập trung bình 15-25tr Chế độ đãi ngộ: Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và của công ty: nghỉ phép 12 ngày trên năm, BHXH,... Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, ổn định và có ý nghĩa xã hội. Cơ hội phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, đào tạo cùng giám đốc nhân sự và giám đốc marketing. Có quy trình và lộ trình thăng tiến rõ ràng cho vị trí Quyền lợi khác: Lương tháng thứ 13, du lịch doanh nghiệp, đối tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.