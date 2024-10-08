Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo interstellar làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo interstellar làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

interstellar
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
interstellar

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại interstellar

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Nghiên cứu tổng quan về thương hiệu, sản phẩm, ngành, các xu hướng mới để đưa ra các đề xuất sản xuất nội dung, sáng tạo phù hợp.
- Trong giai đoạn Pitching: + Phối hợp cùng team Strategic Planning và Creative Planning, Designer, Client Service,... xây dựng Concept, Tagline, Content Direction, Content Plan, Kịch bản Video,... cho các kế hoạch tiếp thị truyền thông tổng thể (IMC); + Trình bày các ý tưởng với team nội bộ và khách hàng, có thể tham gia pitching khi cần. - Trong giai đoạn Thực thi: + Phối hợp cùng Planner, Client Service, nhà thầu,.. thực hiện các kế hoạch thực thi phần nội dung; + Điều phối/ phối hợp với các team thực thi nội dung và thiết kế,... đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và phù hợp với mong muốn, nhu cầu của khách hàng; + Tham gia viết các nội dung đăng Facebook, Website, Instagram,...; + Tham gia viết các kịch bản TVC, video, livestream,... + Chỉnh sửa kế hoạch, bài viết theo feedback nội bộ và khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Manager.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Thông - Sáng Tạo Nội Dung, có portfolio thể hiện khả năng viết và sáng tạo nội dung xuất sắc. Có kiến thức sâu rộng về copywriting, marketing content và quảng cáo Khả năng viết tiếng Việt thành thạo, văn phong đa dạng và linh hoạt Tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra các ý tưởng độc đáo và hấp dẫn Kỹ năng nghiên cứu tốt, có khả năng tìm hiểu nhanh về các lĩnh vực mới Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đa nhiệm tốt Hiểu biết về SEO và các nguyên tắc viết nội dung tối ưu cho web là một lợi thế Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva là một điểm cộng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Thông - Sáng Tạo Nội Dung, có portfolio thể hiện khả năng viết và sáng tạo nội dung xuất sắc.
Có kiến thức sâu rộng về copywriting, marketing content và quảng cáo
Khả năng viết tiếng Việt thành thạo, văn phong đa dạng và linh hoạt
Tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra các ý tưởng độc đáo và hấp dẫn
Kỹ năng nghiên cứu tốt, có khả năng tìm hiểu nhanh về các lĩnh vực mới
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đa nhiệm tốt
Hiểu biết về SEO và các nguyên tắc viết nội dung tối ưu cho web là một lợi thế
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva là một điểm cộng

Tại interstellar Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật, các quyền lợi khác theo quy định và chế độ đãi ngộ của Công ty. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Văn hoá làm việc cấp tiến, tư duy mở, môi trường văn minh, sáng tạo. Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các dự án đa dạng với những khách hàng lớn như Vingroup, Việt Tiệp, Mobifone, Bitexco... Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý trong tương lai Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Lương: 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật, các quyền lợi khác theo quy định và chế độ đãi ngộ của Công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Văn hoá làm việc cấp tiến, tư duy mở, môi trường văn minh, sáng tạo.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các dự án đa dạng với những khách hàng lớn như Vingroup, Việt Tiệp, Mobifone, Bitexco...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý trong tương lai
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại interstellar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

interstellar

interstellar

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-senior-copywriter-thu-nhap-14-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206586
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Trường phổ thông liên cấp H.A.S
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu FPT IS Pro Company
Tới 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hà Anh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP Savvycom
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm IZISolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu IZISolution
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Mageplaza
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Pancake Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm