Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo interstellar làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Nghiên cứu tổng quan về thương hiệu, sản phẩm, ngành, các xu hướng mới để đưa ra các đề xuất sản xuất nội dung, sáng tạo phù hợp.

- Trong giai đoạn Pitching: + Phối hợp cùng team Strategic Planning và Creative Planning, Designer, Client Service,... xây dựng Concept, Tagline, Content Direction, Content Plan, Kịch bản Video,... cho các kế hoạch tiếp thị truyền thông tổng thể (IMC); + Trình bày các ý tưởng với team nội bộ và khách hàng, có thể tham gia pitching khi cần. - Trong giai đoạn Thực thi: + Phối hợp cùng Planner, Client Service, nhà thầu,.. thực hiện các kế hoạch thực thi phần nội dung; + Điều phối/ phối hợp với các team thực thi nội dung và thiết kế,... đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và phù hợp với mong muốn, nhu cầu của khách hàng; + Tham gia viết các nội dung đăng Facebook, Website, Instagram,...; + Tham gia viết các kịch bản TVC, video, livestream,... + Chỉnh sửa kế hoạch, bài viết theo feedback nội bộ và khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Manager.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Thông - Sáng Tạo Nội Dung, có portfolio thể hiện khả năng viết và sáng tạo nội dung xuất sắc. Có kiến thức sâu rộng về copywriting, marketing content và quảng cáo Khả năng viết tiếng Việt thành thạo, văn phong đa dạng và linh hoạt Tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra các ý tưởng độc đáo và hấp dẫn Kỹ năng nghiên cứu tốt, có khả năng tìm hiểu nhanh về các lĩnh vực mới Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đa nhiệm tốt Hiểu biết về SEO và các nguyên tắc viết nội dung tối ưu cho web là một lợi thế Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva là một điểm cộng

Tại interstellar Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật, các quyền lợi khác theo quy định và chế độ đãi ngộ của Công ty. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Văn hoá làm việc cấp tiến, tư duy mở, môi trường văn minh, sáng tạo. Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các dự án đa dạng với những khách hàng lớn như Vingroup, Việt Tiệp, Mobifone, Bitexco... Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý trong tương lai Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại interstellar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.