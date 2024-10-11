Tuyển IT phần mềm AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Triển khai các dự án về Microservices/Container cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng (MB, VP, VIB, TCB...)

Tư vấn các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng dựa trên các dòng sản phẩm của Redhat hoặc VMware Phối hợp với chuyên gia hãng (Redhat, VMware...) thiết kế hệ thống Microservices/Container, DevOps, Automation theo các yêu cầu của khách hàng Thực hiện triển khai các giải pháp đã xây dựng Lập tài liệu cho các công việc liên quan đến quá trình triển khai

Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ phần mềm theo định hướng của công ty

Hướng dẫn, đào tạo các nhân sự Junior/Fresher

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các container platform: Redhat Openshift hoặc VMware Tanzu hoặc Kubernetes Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án sử dụng quy trình phát triển DevOps, CI/CD Có khả năng giao tiếp & đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh Kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng) Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm. Đặc biệt đối với nhân viên Kinh doanh bạn còn có thêm Lương mềm theo Quý, Thưởng kinh doanh cuối năm ... Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật... Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

