Tuyển Senior Flutter Developer thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế và lập trình các ứng dụng cho điện thoại di động bằng Flutter Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống mobile. Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án. Liên kết triển khai dự án lớn trong và ngoài nước về ứng dụng. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên

Kiến thức bắt buộc:

Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, Creational, Structural, Behavioral) Nắm được các giải thuật và cấu trúc dữ liệu cơ bản Nắm được syntax, cách hoạt động của 1 ngôn ngữ bất kỳ Trên 3 năm làm dự án, có khả năng tự tìm kiếm tài liệu tham khảo/ nâng cao. Có kiến thức về quy trình phát triển dự án Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn trên 1 code base / framework Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Kiến thức chuyên môn:

Kiến thức: Là lợi thế khi hiểu sâu kiến thức về Software Architecture, Design Pattern, SOLID , Clean Code. Phân tích yêu cầu:

Phân tích yêu cầu:

Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng.

Thiết kế hệ thống:

Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách

Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách

Khả năng Code:

Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp

Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp

Có thể xây dựng codebase, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống

Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như payment gateway, apple store, google play, hệ thống kyc, banking

Dart: Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn List, Set, Map, HashMap Flutter:

Flutter:

Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Work Manager và Isolate

Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Animation

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn BLoC hoặc tương đương

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn DI (GetIT)

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn làm việc với API, Notification, Socket

UI/UX:

Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế Figma

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn một design system.

Testing/ Debug:

Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra.

Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Kỹ năng cá nhân:

Giao tiếp

Tích cực trong mọi tình huống

Trình bày rõ ràng, khả năng tạo file phục vụ trình bày cơ bản

Teamwork

Tham gia như 1 thành viên nhóm, chịu trách nhiệm về công việc của bản thân

Hợp tác làm việc: Sẵn sàng hợp tác & không ngại học hỏi từ người khác. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu

Quan hệ với thành viên nhóm: Chủ động phối hợp với các thành viên khác. Dành thời gian giúp người khác suy nghĩ về các vấn đề. Quan hệ tích cực với các thành viên nhóm

Có tính xây dựng nhóm: Chủ động chia sẻ thông tin & học hỏi cùng đồng nghiệp. Xử lý xung đột/ vấn đề trong nhóm 1 cách tích cực.

Quản lý công việc:

Đánh giá thời gian được công việc của mình và có thể cho người khác là lợi thế

Giải quyết vấn đề:

Chủ động đối ứng vấn đề phát sinh và đề xuất phương án giải quyết

Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng anh (Giao tiếp được là 1 lợi thế)

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 25-35M net, cạnh tranh theo năng lực. Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (không cần đợi đến 6 tháng hay 1 năm để xét tăng lương). Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng. Cơ hội học hỏi, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,... Tham gia kết nối, trải nghiệm cuộc sống và công việc cùng những người trẻ tuổi và có những khao khát lớn trong việc xây dựng sự nghiệp. Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin