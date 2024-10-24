Tuyển Senior Flutter Developer thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên
Kiến thức bắt buộc:
Kiến thức chuyên môn:
Ngoại ngữ:

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

