Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng giao diện các dự án về web. Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu dự án. Phân tích, khắc phục các lỗi sản phẩm trong quá trình vận hành. Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS từ 4-5 năm trở lên. Thành thạo Redux, API, JavaScript/Typescript, HTML, CSS. Có kinh nghiệm làm việc với NextJS là 1 lợi thế. Sử dụng thành thạo Git. Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện như Firebase, Facebook SDK là một lợi thế. Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), có khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng.
Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20M-30M/tháng (Tùy năng lực ứng viên). Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Tổng package lương từ 13-15 tháng/năm. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty. Du lịch biển 1 lần/ năm (tháng 6), teambuilding 2 lần/năm. Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc. Làm việc từ 8h – 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

