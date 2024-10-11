Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 USD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Mức lương
14 - 16 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 14 - 16 USD

• CHUYÊN MÔN (60%)
CHUYÊN MÔN (60%)
- Nhận brief khách hàng từ team Account/Design Manager.
- Hoàn thiện các thiết kế dựa theo phác thảo từ các Cấp quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các thiết kế hình ảnh cho toàn bộ các nội dung của công ty.
- Đề xuất ý tưởng khả thi để tăng tính hiệu quả về mặt mỹ thuật cho các thiết kế.
- Tự học hỏi, cập nhật các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
- Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.
• HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (30%)
- Hiểu rõ được ý tưởng của khách hàng, từ đó đưa ra các thiết kế giúp truyền tải thông điệp tốt nhất đến các nhóm đối tượng của khách hàng.
- Đảm bảo công việc luôn được hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao nhất.
• TRÁCH NHIỆM (10%)
TRÁCH NHIỆM (10%)
- Đặt trách nhiệm cao nhất vào công việc.
- Luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ để đảm bảo công việc hoàn thành tốt nhất có thể.

Với Mức Lương 14 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 32 tuổi là lợi thế lớn
- Phải để link port trong cv
- Chỉ phỏng vấn cv phù hợp. Vòng 1: làm test thiết kế và vòng 2: phỏng vấn trực tiếp
- Có bằng Đại học trở lên, ngành thiết kế; tốt nghiệp ĐH Kiến trúc, ĐH Văn Lang, ĐH Hoa Sen,... là lợi thế. Ghi rõ tên trường đã tốt nghiệp trong cv
- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sáng tạo, tinh tế, biết cách sử dụng màu sắc linh hoạt, có tính thẩm mỹ tốt.
- Đưa ra các thiết kế mang nội dung phù hợp với yêu cầu từ Cấp quản lý trực tiếp.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng: Illustrator, Photoshop, InDesign và các phần mềm phụ trợ khác (Figma, After effects, Adobe Premier,…).
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Cẩn thận, chi tiết và có độ chính xác cao trong các thiết kế.
- Hiểu về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những thiết kế sáng tạo và giá trị.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế.
- Có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Hai tháng • Đồng nghiệp: Thân thiện và hòa đồng • Phúc lợi: - Thưởng lễ và thưởng cuối năm (dựa trên kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc) - Phúc lợi tốt, tham gia Công đoàn và các hoạt động Halloween, noel, company trip, yep,... hằng năm. Đủ chế độ lao động theo đúng Luật
- Công việc lâu dài; môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, trao quyền và thử thách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

