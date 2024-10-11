Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 USD

Mức lương 14 - 16 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 14 - 16 USD

• CHUYÊN MÔN (60%)

- Nhận brief khách hàng từ team Account/Design Manager.

- Hoàn thiện các thiết kế dựa theo phác thảo từ các Cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các thiết kế hình ảnh cho toàn bộ các nội dung của công ty.

- Đề xuất ý tưởng khả thi để tăng tính hiệu quả về mặt mỹ thuật cho các thiết kế.

- Tự học hỏi, cập nhật các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.

• HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (30%)

- Hiểu rõ được ý tưởng của khách hàng, từ đó đưa ra các thiết kế giúp truyền tải thông điệp tốt nhất đến các nhóm đối tượng của khách hàng.

- Đảm bảo công việc luôn được hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao nhất.

• TRÁCH NHIỆM (10%)

- Đặt trách nhiệm cao nhất vào công việc.

- Luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ để đảm bảo công việc hoàn thành tốt nhất có thể.

Với Mức Lương 14 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 32 tuổi là lợi thế lớn

- Phải để link port trong cv

- Chỉ phỏng vấn cv phù hợp. Vòng 1: làm test thiết kế và vòng 2: phỏng vấn trực tiếp

- Có bằng Đại học trở lên, ngành thiết kế; tốt nghiệp ĐH Kiến trúc, ĐH Văn Lang, ĐH Hoa Sen,... là lợi thế. Ghi rõ tên trường đã tốt nghiệp trong cv

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sáng tạo, tinh tế, biết cách sử dụng màu sắc linh hoạt, có tính thẩm mỹ tốt.

- Đưa ra các thiết kế mang nội dung phù hợp với yêu cầu từ Cấp quản lý trực tiếp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng: Illustrator, Photoshop, InDesign và các phần mềm phụ trợ khác (Figma, After effects, Adobe Premier,…).

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

- Cẩn thận, chi tiết và có độ chính xác cao trong các thiết kế.

- Hiểu về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những thiết kế sáng tạo và giá trị.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế.

- Có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Hai tháng • Đồng nghiệp: Thân thiện và hòa đồng • Phúc lợi: - Thưởng lễ và thưởng cuối năm (dựa trên kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc) - Phúc lợi tốt, tham gia Công đoàn và các hoạt động Halloween, noel, company trip, yep,... hằng năm. Đủ chế độ lao động theo đúng Luật

- Công việc lâu dài; môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, trao quyền và thử thách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

