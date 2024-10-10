Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Số 11 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD

Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java. Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,... Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm với Java Có kinh nghiệm làm Java/Spring Boot, database PostgreSQL /MySQL, Docker Kinh nghiệm setup CI/CD hay server management Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP Tiếng anh đọc hiểu tài liệu Có kinh nghiệm quản lý team Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề, cởi mở trong việc học hỏi công nghệ mới

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 2300 USD, đánh giá năng lực 2 lần/năm Lương tháng 13, thưởng dự án (Theo quy định và chính sách công ty) Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước ( BHXH, BHYT) Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30) Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt tình Sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty: trà, bánh, cafe,... Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, phát triển bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

