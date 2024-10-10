Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần TechLead
- Hà Nội: Tầng 4
- Số 11 Nguyễn Xiển
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD
Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java.
Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,...
Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm với Java
Có kinh nghiệm làm Java/Spring Boot, database PostgreSQL /MySQL, Docker
Kinh nghiệm setup CI/CD hay server management
Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP
Tiếng anh đọc hiểu tài liệu
Có kinh nghiệm quản lý team
Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề, cởi mở trong việc học hỏi công nghệ mới
Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương lên đến 2300 USD, đánh giá năng lực 2 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng dự án (Theo quy định và chính sách công ty)
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước ( BHXH, BHYT)
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt tình
Sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty: trà, bánh, cafe,...
Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, phát triển bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
