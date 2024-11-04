Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH SystemGear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Lập trình phát triển ứng dụng web cho thị trường Nhật Bản. Phân tích yêu cầu khách hàng, phân tích hệ thống, viết tài liệu thiết kế chi tiết cho hệ thống Viết tài liệu test và thực thi test. Thực hiện nghiên cứu và phát triển (tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn, nghiên cứu công nghệ mới... )

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT Kinh nghiệm với Java ít nhất 6 năm. Có kinh nghiệm phát triển trên ít nhất 1 framework của Java: JPA, Spring Boot ... Hiểu biết về phương pháp thiết kế như DDD, Clean Architecture, ...

Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ ngày phép

Đối với nhân viên ký HĐLĐ chính thức, 1 năm có 12 ngày phép có lương, được cộng thêm 2 ngày phép sau thời gian thử việc Mỗi 3 năm thâm niên công tác được cộng thêm 1 ngày phép hưởng lương.

Chính sách về lương thưởng

Tổ chức đánh giá performance, tăng lương 1 năm 1 lần theo thành tích. Lương tháng 13, Thưởng lợi nhuận công ty, thưởng dự án, thưởng thành tích 4 lần trong năm. Chế độ phụ cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ kỹ thuật hàng tháng.

Chính sách phúc lợi xã hội

Môi trường làm việc thoải mái năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng. Cơ hội công tác, làm việc và đào tạo tại Nhật Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi (kết hôn, sinh con, tử tuất, ...) Các chế độ bảo hiểm theo luật định. Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên có thâm niên công tác trên 1 năm. Khám sức khỏe cho nhân viên định kỳ hàng năm Tổ chức du lịch công ty, company teambuilding định kỳ hàng năm. Tổ chức các hoạt động văn hóa trong công ty như: sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, Lễ hội Halloween, Giáng sinh,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam

