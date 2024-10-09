Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Triển khai kiến trúc phần mềm cho hệ sinh thái của dự án thương mại điện tử về du lịch: Đặt vé máy bay, khách sạn và du lịch online trong nước (Nhật Bản) và quốc tế. Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm trên nền tảng Java. Luôn cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới nhất. Dự án dài hạn, công việc ổn định.
Địa điểm làm việc: 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn cần có:
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java. Có kiến thức tốt về thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP) Java/JEE và Spring (DI, AOP, IoC) Kinh nghiệm làm Web service: MVC, RESTful (SOAP) DB: SQL/JDBC và ORM/Hibernate (MySQL,Oracle)
Bạn có là lợi thế (Không bắt buộc):
Kỹ thuật chính sử dụng trong dự án:
Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên. Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm. Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ... Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc. Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

