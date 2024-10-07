Tuyển Senior Java thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm (với level Senior) Tham gia phát triển các website dùng Java. Lập trình các yêu cầu xây dựng, nâng cấp liên quan đến Java, bao gồm lập trình và sửa lỗi sau kiểm thử Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 4 năm kinh nghiệm lập trình Java (Senior Java) Nắm vững và hiểu về lập trình hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng, đã áp dụng thành thạo trong các dự án Thành thạo sử dụng Relational Database, có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống database, tối ưu được query Thành thạo Spring framework (Spring Boot thymeleaf, Spring MVC) Đã từng cài đặt các design pattern vào dự án Có khả năng dựng source base cho các hệ thống Có thể viết Unit test bằng junit Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt Sử dụng thành thạo Git

Nice to have:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống nghiệp vụ phức tạp Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án outsource Nhật

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động

Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân, Du lịch hằng năm. Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên. Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...

Lương

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng & Trợ Cấp

Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.

Các hoạt động đào tạo, phát triển

Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức

Bảo Hiểm

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

