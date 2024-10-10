Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm (với level Senior) Tham gia phát triển các website dùng Java. Lập trình các yêu cầu xây dựng, nâng cấp liên quan đến Java, bao gồm lập trình và sửa lỗi sau kiểm thử Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống.
Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm (với level Senior)
Tham gia phát triển các website dùng Java.
Lập trình các yêu cầu xây dựng, nâng cấp liên quan đến Java, bao gồm lập trình và sửa lỗi sau kiểm thử
Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 4 năm kinh nghiệm lập trình Java (Senior Java) Nắm vững và hiểu về lập trình hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng, đã áp dụng thành thạo trong các dự án Thành thạo sử dụng Relational Database, có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống database, tối ưu được query Thành thạo Spring framework (Spring Boot thymeleaf, Spring MVC) Đã từng cài đặt các design pattern vào dự án Có khả năng dựng source base cho các hệ thống Có thể viết Unit test bằng junit Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt Sử dụng thành thạo Git
Có từ 4 năm kinh nghiệm lập trình Java (Senior Java)
Nắm vững và hiểu về lập trình hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng, đã áp dụng thành thạo trong các dự án
Thành thạo sử dụng Relational Database, có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống database, tối ưu được query
Thành thạo Spring framework (Spring Boot thymeleaf, Spring MVC)
Đã từng cài đặt các design pattern vào dự án
Có khả năng dựng source base cho các hệ thống
Có thể viết Unit test bằng junit
Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt
Sử dụng thành thạo Git
Nice to have:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống nghiệp vụ phức tạp Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án outsource Nhật
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống nghiệp vụ phức tạp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án outsource Nhật

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động
Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân, Du lịch hằng năm. Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên. Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân,
Du lịch hằng năm.
Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần
Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên.
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác
Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Lương
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng & Trợ Cấp
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)
Thưởng kết thúc dự án.
Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)
Thưởng thành tích xuất sắc
Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)
Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc
Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)
Phụ cấp đào tạo.
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh
Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Bảo Hiểm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-senior-java-thu-nhap-30-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210066
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ANFU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ANFU Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Mega Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Mega Digital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS
9 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
1 - 17 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm