Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ quản lý các chiến dịch tiếp thị trên nhiều nền tảng

• Hợp tác với các nhóm liên chức năng để thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt, đạt được các mục tiêu kinh doanh từ khi hình thành ý tưởng đến khi thực hiện, bao gồm ra mắt sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi tiếp thị

• Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động xã hội và kỹ thuật số, xử lý các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và quản lý nhiều nền tảng truyền thông xã hội

• Cung cấp hỗ trợ toàn diện cho hoạt động tiếp thị sản phẩm và bán lẻ

• Sử dụng Adobe Suite (Illustrator, Photoshop, v.v.) hoặc các công cụ tương tự để tạo tài liệu tiếp thị và hình ảnh

• Theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường

• Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu

• Làm việc online và nhận việc trực tiếp với team marketing tại HongKong.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp tốt nghiệp đại học về ngành Marketing Tiếp thị, Truyền thông hoặc bất kỳ chuyên ngành nào có liên quan

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực Markeing,ưu tiên có kinh ngiệm trong ngành xây dựng/hóa chất

• Thành thạo tiếng Anh là điều BẮT BUỘC; biết nói Trung ( Quảng Đông ) là một lợi thế lớn

• Kiến thức cơ bản về Adobe Suite (Illustrator, Photoshop, v.v.) hoặc các công cụ tương tự là BẮT BUỘC

• Kinh nghiệm thực hiện và quản lý các chiến dịch tiếp thị, bao gồm các chiến dịch trực tuyến

• Có tổ chức tốt, sở hữu năng lượng tích cực, là người chơi nhóm mạnh mẽ và khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12.000.000 - 14.000.000 triệu ( tùy vào năng lực - trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Thời gian là việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

- CV Apply bằng tiếng Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin