Tuyển Senior Product Owner thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu và phân tích thị trường, sản phẩm cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng để đề xuất và triển khai chiến lược sản phẩm, các tính năng mới, nâng cấp sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và duy trì sự cạnh tranh của sản phẩm trong thị trường.

- Điều hành quá trình phát triển sản phẩm từ việc lên kế hoạch, đưa ra yêu cầu sản phẩm, phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường và theo dõi hiệu quả sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing, định hướng thương hiệu phù hợp để tăng doanh số sản phẩm.

- Giám sát các chỉ số kinh doanh và đưa ra báo cáo về hiệu quả sản phẩm, đề xuất các cải tiến cho sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm fintech, wealth management. Ưu tiên có kiến thức trong mảng chứng chỉ quỹ, chứng khoán.

- Có kiến thức chuyên sâu về các mô hình phát triển phần mềm, về tài chính/tài chính số

- Có khả năng làm việc với dữ liệu & thông tin, sử dụng các công cụ phân tích số liệu

- Có kiến thức về UI/UX

- Yêu thích công nghệ, có khả năng học hỏi và thích ứng nhanh, khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.

- Thưởng cá nhân/team suất xắc hàng tháng/quý.

- Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

- Review lương 9 tháng/lần

- Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

- Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

- Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)

- Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin