Tuyển Senior Sales thu nhập 10 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tập trung khai thác và phát triển mảng Event Tech Service của NetNam (Internet events, Wifi marketing, phần mềm quản lý sự kiện...); Thiết lập cơ sở dữ liệu khách hàng, tiếp cận và khai thác yêu cầu của khách hàng, kết hợp đội ngũ tư vấn xây dựng, trình bày, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng; Theo dõi, chăm sóc nhu cầu thực tế của khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới; Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có của khách hàng; Thực hiện công tác thống kê, phân tích và báo cáo về kết quả công việc, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng phát triển của sản phẩm cũng như dịch vụ ở NetNam trên thị trường.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học tất cả các chuyên ngành; Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales B2B/ Account tại các công ty tổ chức sự kiện (Event Agency); Có network/ database các công ty/ doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện/ hội thảo/ party... là điểm cộng; Có kinh nghiệm tìm kiếm và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau sự kiện; Tiếng Anh giao tiếp; Kỹ năng mềm: Đàm phán, thương lượng, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, nắm bắt tâm lý khách hàng; Kỹ năng văn phòng: MS Office, lập báo cáo...

Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định; Phụ cấp cơm trưa, được cấp laptop và giữ xe miễn phí; Thu nhập gồm: lương căn bản (thỏa thuận theo năng lực) và phụ cấp, hoa hồng (theo chính sách công ty) Được hưởng các gói bảo hiểm sức khỏe 24/7, bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế, tiêm phòng vacxin phòng ngừa cúm; Môi trường năng động, các hoạt động thể thao như đá bóng, chạy bộ, cầu lông; Ít nhất một chuyến du lịch nước ngoài; 1 chuyến teambuilding trong nước, các hoạt động Tân Niên, Tất Niên; Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.