Tuyển IT phần mềm Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Tìm hiểu tài liệu, đặt QA confirm Tạo test plan, Test schedule Tạo quan điểm test, checklist testcase, checklist testing Tạo testcase theo spec, check list Thực hiện test, add bug và confirm bug sau khi dev đã fix bug Tổng hợp kết quả test, evidence

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 7 năm kinh nghiệm Tester Nắm được SQL căn bản, có kinh nghiệm với test api, test plan, test report Có thể viết testcase, tạo data test và thực hiện test: web, API, app mobile... Nắm được ISTQB là 1 lợi thế Có tư duy logic và có thể support dev nắm flow nghiệp vụ Từng làm trong các công ty outsource là lợi thế lớn

Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc... Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm Thưởng thâm niên Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm.... Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.... Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, Game, Yoga......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi

