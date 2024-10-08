Tuyển Senior Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích Công việc:

Phát triển ứng dụng: Thực hiện tư vấn và kiểm thử các yêu cầu chức năng từ đơn vị phát triển, đảm bảo kiểm thử đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đơn vị nghiệp dựa trên tài liệu phân tích và tài liệu kỹ thuật.

Hỗ trợ người dùng: Thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc cải tiến hiệu năng và chất lượng kiểm thử phần mềm

Nhiệm vụ chính:

Phát triển ứng dụng:

Triển khai kiểm thử các phần mềm phát triển mới hoặc các gói nâng cấp, bảo trì phần mềm

Xây dựng kịch bản kiểm thử testcase, kế hoạch kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ và thực hiện kiểm thử theo kịch bản;

Phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test.

Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.

Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

Nghiên cứu áp dụng các cộng cụ tăng năng suất công việc: automation test, performance test ...

Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:

Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.

Các trách nhiệm khác:

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Hỗ trợ báo cáo tiến độ dự án, các vấn đề phát sinh cho các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương

Nắm rõ các quy trình test phần mềm, các kỹ thuật test, chiến lược test. Yêu cầu cẩn thận, tỉ mỉ.

Có khả năng phân tích xây dựng các testcase đầy đủ, bao phủ được nhiều tình huống để đảm bảo hạn chế tối đa lỗi phát sinh sau khi phần mềm được nghiệm thu

Có khả năng đọc hiểu các mô hình phân tích: mô hình BPM, Activity diagram, Use case ...

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử phần mềm.

Tham gia đóng góp xây dựng quy trình phát triển phần mềm.

Với vị trí chuyên gia kiểm thử: hoặc có chứng chỉ ISTBQ Level 2 hoặc đã từng tham gia dự án kiểm thử Core Banking với vai trò là Lead team kiểm thử hoặc Chuyên gia

Ưu tiên:

Có chứng chỉ ISTQB.

Đã tham gia kiểm thử các dự án Core Banking, Omni Channel, có kinh nghiệm kiêm thử UI/UX, có hiểu biết về customer journey.

Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API, Performance test, Automation Test là một lợi thế.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại

Nhiều cơ hội thăng tiến

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân

Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

