Tuyển Senior Tester thu nhập Trên 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 17 Triệu

Quản lý chất lượng sản phẩm: Đảm nhiệm vị trí quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử cho sản phẩm, từ khâu lập kế hoạch đến kiểm thử và đánh giá chất lượng. Đề xuất các chiến lược kiểm thử phù hợp với đặc thù sản phẩm Conversational AI, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất khi ra mắt thị trường. Xây dựng bộ quy chuẩn và tài liệu kiểm thử (QA Documentation) bao gồm hướng dẫn kiểm thử, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria), và quy trình xử lý lỗi. Manual Testing: Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) và tạo Test Plan cho các chức năng chính của sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu được kiểm tra đầy đủ. Thực hiện các bài kiểm thử thủ công, bao gồm kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), và kiểm thử hồi quy (Regression Testing). Xác định các lỗi, báo cáo và theo dõi chúng trong hệ thống quản lý lỗi như Jira, đồng thời làm việc với các developer để khắc phục nhanh chóng. Automation Testing: Phát triển và duy trì kịch bản kiểm thử tự động bằng các công cụ như Selenium, Appium, Katalon, hoặc các framework kiểm thử tự động khác. Tích hợp các kịch bản kiểm thử tự động vào quá trình phát triển liên tục (CI/CD) nhằm tăng tốc độ phát hành sản phẩm và giảm thiểu rủi ro lỗi. Đảm bảo kiểm thử tự động cho các tính năng/thành phần quan trọng trong các hệ thống. Phát triển và tối ưu hóa quy trình QA/QC: Phát triển các công cụ và quy trình để cải thiện hiệu quả kiểm thử, giảm thời gian và chi phí kiểm thử mà vẫn đảm bảo chất lượng. Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình QA/QC dựa trên các phản hồi từ team phát triển, khách hàng và sản phẩm thực tế. Phối hợp với đội ngũ phát triển: Làm việc trực tiếp với các developer, product manager, và các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm. Đảm bảo việc kiểm thử và phát triển đi đôi với nhau, giúp nhanh chóng nhận diện và sửa lỗi trong suốt quá trình phát triển. Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử: Cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái kiểm thử, các vấn đề gặp phải, và các đề xuất cải tiến cho CTO/Product & Software Leader. Đưa ra các dự đoán và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành sản phẩm. Tối ưu hóa quy trình CI/CD: Hỗ trợ team Tech trong việc xây dựng quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) để đảm bảo kiểm thử liên tục và phát hành nhanh chóng. Tích hợp các công cụ kiểm thử tự động vào pipeline CI/CD, giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai sản phẩm.

Quản lý chất lượng sản phẩm: Đảm nhiệm vị trí quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử cho sản phẩm, từ khâu lập kế hoạch đến kiểm thử và đánh giá chất lượng. Đề xuất các chiến lược kiểm thử phù hợp với đặc thù sản phẩm Conversational AI, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất khi ra mắt thị trường. Xây dựng bộ quy chuẩn và tài liệu kiểm thử (QA Documentation) bao gồm hướng dẫn kiểm thử, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria), và quy trình xử lý lỗi.

Quản lý chất lượng sản phẩm:

Đảm nhiệm vị trí quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử cho sản phẩm, từ khâu lập kế hoạch đến kiểm thử và đánh giá chất lượng. Đề xuất các chiến lược kiểm thử phù hợp với đặc thù sản phẩm Conversational AI, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất khi ra mắt thị trường. Xây dựng bộ quy chuẩn và tài liệu kiểm thử (QA Documentation) bao gồm hướng dẫn kiểm thử, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria), và quy trình xử lý lỗi.

Đảm nhiệm vị trí quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử cho sản phẩm, từ khâu lập kế hoạch đến kiểm thử và đánh giá chất lượng.

Đề xuất các chiến lược kiểm thử phù hợp với đặc thù sản phẩm Conversational AI, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất khi ra mắt thị trường.

Xây dựng bộ quy chuẩn và tài liệu kiểm thử (QA Documentation) bao gồm hướng dẫn kiểm thử, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria), và quy trình xử lý lỗi.

Manual Testing: Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) và tạo Test Plan cho các chức năng chính của sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu được kiểm tra đầy đủ. Thực hiện các bài kiểm thử thủ công, bao gồm kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), và kiểm thử hồi quy (Regression Testing). Xác định các lỗi, báo cáo và theo dõi chúng trong hệ thống quản lý lỗi như Jira, đồng thời làm việc với các developer để khắc phục nhanh chóng.

Manual Testing:

Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) và tạo Test Plan cho các chức năng chính của sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu được kiểm tra đầy đủ. Thực hiện các bài kiểm thử thủ công, bao gồm kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), và kiểm thử hồi quy (Regression Testing). Xác định các lỗi, báo cáo và theo dõi chúng trong hệ thống quản lý lỗi như Jira, đồng thời làm việc với các developer để khắc phục nhanh chóng.

Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) và tạo Test Plan cho các chức năng chính của sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu được kiểm tra đầy đủ.

Thực hiện các bài kiểm thử thủ công, bao gồm kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), và kiểm thử hồi quy (Regression Testing).

Xác định các lỗi, báo cáo và theo dõi chúng trong hệ thống quản lý lỗi như Jira, đồng thời làm việc với các developer để khắc phục nhanh chóng.

Automation Testing: Phát triển và duy trì kịch bản kiểm thử tự động bằng các công cụ như Selenium, Appium, Katalon, hoặc các framework kiểm thử tự động khác. Tích hợp các kịch bản kiểm thử tự động vào quá trình phát triển liên tục (CI/CD) nhằm tăng tốc độ phát hành sản phẩm và giảm thiểu rủi ro lỗi. Đảm bảo kiểm thử tự động cho các tính năng/thành phần quan trọng trong các hệ thống.

Automation Testing:

Phát triển và duy trì kịch bản kiểm thử tự động bằng các công cụ như Selenium, Appium, Katalon, hoặc các framework kiểm thử tự động khác. Tích hợp các kịch bản kiểm thử tự động vào quá trình phát triển liên tục (CI/CD) nhằm tăng tốc độ phát hành sản phẩm và giảm thiểu rủi ro lỗi. Đảm bảo kiểm thử tự động cho các tính năng/thành phần quan trọng trong các hệ thống.

Phát triển và duy trì kịch bản kiểm thử tự động bằng các công cụ như Selenium, Appium, Katalon, hoặc các framework kiểm thử tự động khác.

Selenium, Appium, Katalon

Tích hợp các kịch bản kiểm thử tự động vào quá trình phát triển liên tục (CI/CD) nhằm tăng tốc độ phát hành sản phẩm và giảm thiểu rủi ro lỗi.

Đảm bảo kiểm thử tự động cho các tính năng/thành phần quan trọng trong các hệ thống.

Phát triển và tối ưu hóa quy trình QA/QC: Phát triển các công cụ và quy trình để cải thiện hiệu quả kiểm thử, giảm thời gian và chi phí kiểm thử mà vẫn đảm bảo chất lượng. Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình QA/QC dựa trên các phản hồi từ team phát triển, khách hàng và sản phẩm thực tế.

Phát triển và tối ưu hóa quy trình QA/QC:

Phát triển các công cụ và quy trình để cải thiện hiệu quả kiểm thử, giảm thời gian và chi phí kiểm thử mà vẫn đảm bảo chất lượng. Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình QA/QC dựa trên các phản hồi từ team phát triển, khách hàng và sản phẩm thực tế.

Phát triển các công cụ và quy trình để cải thiện hiệu quả kiểm thử, giảm thời gian và chi phí kiểm thử mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình QA/QC dựa trên các phản hồi từ team phát triển, khách hàng và sản phẩm thực tế.

Phối hợp với đội ngũ phát triển: Làm việc trực tiếp với các developer, product manager, và các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm. Đảm bảo việc kiểm thử và phát triển đi đôi với nhau, giúp nhanh chóng nhận diện và sửa lỗi trong suốt quá trình phát triển.

Phối hợp với đội ngũ phát triển:

Làm việc trực tiếp với các developer, product manager, và các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm. Đảm bảo việc kiểm thử và phát triển đi đôi với nhau, giúp nhanh chóng nhận diện và sửa lỗi trong suốt quá trình phát triển.

Làm việc trực tiếp với các developer, product manager, và các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm.

Đảm bảo việc kiểm thử và phát triển đi đôi với nhau, giúp nhanh chóng nhận diện và sửa lỗi trong suốt quá trình phát triển.

Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử: Cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái kiểm thử, các vấn đề gặp phải, và các đề xuất cải tiến cho CTO/Product & Software Leader. Đưa ra các dự đoán và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành sản phẩm.

Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử:

Cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái kiểm thử, các vấn đề gặp phải, và các đề xuất cải tiến cho CTO/Product & Software Leader. Đưa ra các dự đoán và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành sản phẩm.

Cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái kiểm thử, các vấn đề gặp phải, và các đề xuất cải tiến cho CTO/Product & Software Leader.

Đưa ra các dự đoán và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành sản phẩm.

Tối ưu hóa quy trình CI/CD: Hỗ trợ team Tech trong việc xây dựng quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) để đảm bảo kiểm thử liên tục và phát hành nhanh chóng. Tích hợp các công cụ kiểm thử tự động vào pipeline CI/CD, giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai sản phẩm.

Tối ưu hóa quy trình CI/CD:

Hỗ trợ team Tech trong việc xây dựng quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) để đảm bảo kiểm thử liên tục và phát hành nhanh chóng. Tích hợp các công cụ kiểm thử tự động vào pipeline CI/CD, giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai sản phẩm.

Hỗ trợ team Tech trong việc xây dựng quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) để đảm bảo kiểm thử liên tục và phát hành nhanh chóng.

Continuous Integration/Continuous Deployment

Tích hợp các công cụ kiểm thử tự động vào pipeline CI/CD, giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3-7 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, với kinh nghiệm sâu rộng về manual và automation testing. Có kinh nghiệm xây dựng và tối ưu hóa quy trình QA từ đầu. Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu về các công cụ kiểm thử như Jira, TestRail và các framework kiểm thử tự động như Selenium, Appium, Katalon, Cucumber. Kỹ năng lập trình cơ bản như Python, Java, C# để phát triển kịch bản kiểm thử tự động. Kinh nghiệm với CI/CD pipeline và các công cụ tích hợp như Jenkins, GitLab CI. Hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup hoặc team phát triển nhỏ gọn. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc chặt chẽ với các team khác nhau, bao gồm developer, product owner, và các bộ phận khác Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giúp định hướng và đào tạo nhân viên trong team QA/QC. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng phát hiện lỗi tiềm ẩn và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Kinh nghiệm:

3-7 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, với kinh nghiệm sâu rộng về manual và automation testing.

Có kinh nghiệm xây dựng và tối ưu hóa quy trình QA từ đầu.

Kỹ năng chuyên môn:

Hiểu biết sâu về các công cụ kiểm thử như Jira, TestRail và các framework kiểm thử tự động như Selenium, Appium, Katalon, Cucumber.

Jira, TestRail

Selenium, Appium, Katalon, Cucumber

Kỹ năng lập trình cơ bản như Python, Java, C# để phát triển kịch bản kiểm thử tự động.

Python, Java, C#

Kinh nghiệm với CI/CD pipeline và các công cụ tích hợp như Jenkins, GitLab CI.

CI/CD pipeline

Jenkins, GitLab CI

Hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup hoặc team phát triển nhỏ gọn.

Agile/Scrum

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc chặt chẽ với các team khác nhau, bao gồm developer, product owner, và các bộ phận khác

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giúp định hướng và đào tạo nhân viên trong team QA/QC.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng phát hiện lỗi tiềm ẩn và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: Mức lương cạnh tranh 17M++, thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu suất công việc Gói phúc lợi: 10.500.000 VNĐ/ CBNV Tham gia chương trình cổ phần ưu đãi dành cho các nhân sự chủ chốt. Phát triển cá nhân: Cơ hội làm việc trong một công ty AI đang phát triển mạnh mẽ, trực tiếp tham gia vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến nhất về AI & NLP. Được trao cơ hội và phát triển nghề nghiệp, định hướng lên Test Lead/Manager. Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Môi trường làm việc: Làm việc trong một môi trường sáng tạo, năng động, nơi bạn có thể tự do đưa ra các ý tưởng và cải tiến quy trình. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp nhanh chóng trong một công ty startup công nghệ. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày); Địa điểm làm việc: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Lương thưởng: Mức lương cạnh tranh 17M++, thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu suất công việc

Lương thưởng:

17M++

Gói phúc lợi: 10.500.000 VNĐ/ CBNV

Tham gia chương trình cổ phần ưu đãi dành cho các nhân sự chủ chốt.

cổ phần ưu đãi

Phát triển cá nhân:

Cơ hội làm việc trong một công ty AI đang phát triển mạnh mẽ, trực tiếp tham gia vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến nhất về AI & NLP.

Được trao cơ hội và phát triển nghề nghiệp, định hướng lên Test Lead/Manager.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

Môi trường làm việc:

Làm việc trong một môi trường sáng tạo, năng động, nơi bạn có thể tự do đưa ra các ý tưởng và cải tiến quy trình.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp nhanh chóng trong một công ty startup công nghệ.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày);

Địa điểm làm việc: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin