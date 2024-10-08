Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đầu bài nghiên cứu từ công ty, nghiên cứu thị trường, đối thủ. Phân tích nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu từ đó đưa ra chân dung khách hàng Vẽ WireFrame, lên feature set, trình bày ý tưởng sản phẩm Thiết kế UI/UX cho Mobile Apps theo tiêu chí đẹp và thân thiện với người dùng Nghiệm thu sản phẩm về UI/UX sau khi lập trình sản phẩm Trải nghiệm, phân tích chỉ số để đưa ra nâng cấp về UI/UX Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế UI/UX mới và đưa vào áp dụng Có khả năng hỗ trợ các phòng ban khác về thiết kế (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm UI/UX Design Thành thạo công cụ thiết kế Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect Nắm vững kiến thức về Wireframe, User Flow, quy trình làm sản phẩm Có kinh nghiệm thiết kế Mobile App là một lợi thế lớn Nắm vững các quy tắc thiết kế, các xu hướng thiết kế mới nhất Có tư duy học hỏi, chủ động học hỏi kiến thức mới và sáng tạo không ngừng Chủ động trong công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh

Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

3 Lý do bạn chọn TP Entertainment:

1 là bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc:

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng. Được làm việc và coaching trực tiếp bởi Leader giàu kinh nghiệm.

2 là bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức:

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

3 là môi trường làm việc cực thích:

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn. Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo. Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý cùng người thân.

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như:

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ. Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP

