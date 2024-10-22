Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phân tích, đề ra mục tiêu, chiến lược, kế hoạch Offsite và triển khai Offsite (Link PBN, Guest post, Link Mô hình, Cloud stack, id loop page, GSA, Các Off Page SEO tool) cho các dự án SEO. Tìm kiếm, lựa chọn Vendor và phối hợp với Vendor để triển khai Offsite theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tối ưu chi phí & hiệu quả. Quản lý và phát triển hệ thống website PBN của công ty, đảm bảo các chỉ số và chất lượng của các liên kết. Nghiên cứu, phát triển & thực thi một số dự án duy trì SEO cho website khách hàng. Là thành viên chủ chốt trong bộ phận R&D lĩnh vực SEO của GTV. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Line Manager.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi. Kinh nghiệm triển khai SEO > 9 tháng. Đã từng tham gia link building cho ít nhất 2 dự án thành công. Thành thạo các công cụ và kỹ thuật SEO. Khả năng truyền đạt và trao đổi thông tin tốt. Khả năng học hỏi nhanh, linh hoạt trong việc tiếp cận các tool mới. Hiểu bản chất và ứng dụng các model AI tốt. Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt. Có kinh nghiệm gỡ dự án bị phạt backlink là 1 lợi thế. Nếu bạn có IELTs 6.0+ hoặc TOEIC 700+ là một lợi thế để cùng chiến các dự án Global. Có laptop riêng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì

I. Lương bổng & đãi ngộ

Thu nhập hàng tháng từ 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ (Bao gồm lương cố định & hoa hồng hàng tháng, tùy level và số dự án bạn tham gia). Ngoài ra bạn còn được nhận thêm: Phụ cấp nhận thêm dự án, Thưởng nghiệm thu dự án theo giai đoạn, Thưởng khi KH ký hợp đồng duy trì.... Lương tháng 13; thưởng các dịp lễ, tết; thưởng nhân sự xuất sắc (đến 3.000.000 đ/giải); thưởng cải tiến sáng tạo; thưởng thâm niên... 1 năm review lương 2 lần, cơ hội thăng tiến nhanh. Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe PVI. Khám sức khỏe tổng quát hàng năm. Tham dự Company Trip hàng năm. Tham dự team building 1-2 lần/năm, sinh hoạt quý/ tháng, tham gia các hoạt động thể thao, từ thiện... Được nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chế độ nghỉ phép: Thử việc nghỉ 1 ngày/tháng, HĐLĐ chính thức: 12 ngày phép/năm + bạn được nghỉ hưởng nguyên lương khi tham gia company trip, team building, các khóa đào tạo của Công ty hoặc các hoạt động khác của công ty. Chế độ WFH 2 ngày/tháng (tối đa 12 ngày/năm) hưởng nguyên lương. Đối với nữ được nghỉ thêm ngày nghỉ đặc quyền 0.5 ngày/tháng hưởng nguyên lương.

II. Phát triển sự nghiệp

Lộ trình công danh rõ ràng ở mỗi vị trí, có nhiều cơ hội lên Senior/ Team Leader/ Manager. Được training chuyên sâu về tư duy cốt lõi, cách thiết lập & triển khai chiến lược SEO bởi các chuyên gia SEO là các Team Leader có kinh nghiệm triển khai thành công trên 10 dự án SEO website cho các doanh nghiệp, với lộ trình đào tạo bài bản, đã đào tạo thành công cho hơn 50% nhân sự tại GTV. Đồng hành cùng thương hiệu SEO Agency uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay, bạn sẽ được tiếp cận các kiến thức SEO, Content SEO Update mới nhất của các chuyên gia SEO trên thế giới. Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức SEO, Digital Marketing do GTV đang đào tạo trên thị trường (hoàn toàn miễn phí). Được training về mindset, kỹ năng mềm (quản lý công việc, thời gian, lãnh đạo, quản lý nhân sự, thiết lập mục tiêu,....) và kỹ năng quản lý dự án (Agile, Scrum,...). Có cơ hội tìm hiểu, học hỏi từ quy trình công việc, hệ thống quản lý công việc và các công cụ mới như: OKRs, CFRs, KPI, lương 3P,....

III. Tầm nhìn, định hướng & Môi trường làm việc tại GTV:

Lấy SEO làm trụ cột, GTV phát triển không chỉ giới hạn ở thị trường Việt Nam mà còn muốn tiến lên là Agency ở Global, cũng như không chỉ giới hạn làm dịch vụ SEO mà còn phát triển những mảng khác. Tầm nhìn của GTV trong 03 năm tới bao gồm:

+ Duy trì sự hợp tác lâu năm với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ SEO của GTV.

+ Mở rộng phát triển khách hàng Enterprise, Upper SME, SEO Global.

+ Phát triển những mảng khác về SEO bao gồm: MMO, Affiliate Marketing, Đào tạo SEO, Email Marketing...

Môi trường làm việc thẳng thắn, minh bạch, đặt con người làm trọng tâm. Làm việc với các 9x, 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình, chuyên môn tốt. Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra. Nhiều chính sách hấp dẫn giúp nhân sự thể hiện năng lực của bản thân và nhận được phúc lợi xứng đáng Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO

