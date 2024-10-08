Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Mediastep Software Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Mediastep Software Việt Nam
Mức lương
Đến 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Floor, 60A Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City., Tân Bình
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 22 Triệu
Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mediastep Software Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Việt Nam
