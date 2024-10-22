Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc của SEO Youtube (Nghiên cứu từ khóa, thị trường. Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả của kênh.). Thiết thế hình ảnh, thumbnail cho kênh YouTube. Tìm kiếm các phương pháp tối ưu phát triển kênh (Subscribe, View) Đánh giá định kỳ hiệu quả, tuân thủ của quá trình phát triển kênh. Xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến bản quyền. Tiếp nhận, lưu trữ và phân phối kho tài nguyên của công ty. Nắm bắt, kiểm soát, báo cáo tình hình sử dụng kho tài nguyên. Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng và phát triển các dự án của công ty.

Yêu thích và có mong muốn học hỏi về YouTube. Có hiểu biết và quan tâm đến SEO. Yêu thích âm nhạc, thường xuyên cập nhật các xu hướng âm nhạc mới. Biết và tìm hiểu cách sử dụng các công cụ cơ bản của phần mềm Photoshop, Premiere. Có khả năng phân tích và làm việc với số liệu, báo cáo tốt. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo Sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ, quản lý công việc thành thạo Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Được hưởng hoa hồng từ kênh YouTube. Thu nhập lên đến 15.000.000 VNĐ/ tháng Lương cứng: 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng Thưởng doanh thu khi kênh phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng Hỗ trợ máy tính làm việc Được đào tạo kiến thức về cách vận hành, làm việc của Youtube Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

