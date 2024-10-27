Tuyển Shipper thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Shipper thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhiệm vụ điều phối Shipper
Báo cáo dữ liệu liên quan đến đơn hàng theo tuần, hàng tháng. Phân công shipper xử lý giao hàng theo đơn chỉ định và yêu cầu của khách hàng. Theo dõi đơn hàng trong nhóm và liên hệ với shipper CPS Now. Phối hợp xử lý các đơn giao không kịp thời theo yêu cầu khách hàng hoặc khi không thể giao theo dịch vụ thỏa thuận. Sắp xếp và lên lịch làm việc cho shipper. Xử lý các vấn đề phát sinh và feedback liên quan đến shipper. Đào tạo quy trình làm việc và huấn luyện shipper sử dụng ứng dụng nội bộ của Công ty. Theo dõi thời gian giao nhận hàng trong khoảng 2h - 3h - 4h. Xử lý các đơn giao trễ hoặc không đúng hạn. Gửi dữ liệu về thời gian giao hàng cho nhân sự để tính thưởng/phạt dựa trên hiệu quả. Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất trễ Thông báo quy trình giao hàng cụ thể cho shipper. Đối chiếu lương và kiểm tra bảng lương shipper hàng tháng, kết hợp với PNS điều chỉnh lương khi cần. Tổ chức họp định kỳ và đào tạo bổ sung cho team shipper. Xử lý vi phạm và giải quyết vấn đề của shipper
Báo cáo dữ liệu liên quan đến đơn hàng theo tuần, hàng tháng.
Phân công shipper xử lý giao hàng theo đơn chỉ định và yêu cầu của khách hàng.
Theo dõi đơn hàng trong nhóm và liên hệ với shipper CPS Now. Phối hợp xử lý các đơn giao không kịp thời theo yêu cầu khách hàng hoặc khi không thể giao theo dịch vụ thỏa thuận.
Sắp xếp và lên lịch làm việc cho shipper.
Xử lý các vấn đề phát sinh và feedback liên quan đến shipper.
Đào tạo quy trình làm việc và huấn luyện shipper sử dụng ứng dụng nội bộ của Công ty.
Theo dõi thời gian giao nhận hàng trong khoảng 2h - 3h - 4h. Xử lý các đơn giao trễ hoặc không đúng hạn.
Gửi dữ liệu về thời gian giao hàng cho nhân sự để tính thưởng/phạt dựa trên hiệu quả.
Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất trễ
Thông báo quy trình giao hàng cụ thể cho shipper.
Đối chiếu lương và kiểm tra bảng lương shipper hàng tháng, kết hợp với PNS điều chỉnh lương khi cần.
Tổ chức họp định kỳ và đào tạo bổ sung cho team shipper.
Xử lý vi phạm và giải quyết vấn đề của shipper
2. Book các đối tác giao hàng
Quản lý thời gian đặt lịch book đối tác giao hàng Thực hiện việc book đối tác giao hàng cho buổi tối từ 17h - 21h Xử lý các trường hợp shipper kẹt đơn giao không kịp, đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng. Thương lượng với khách về thay đổi thời gian nếu có sự cố. Ưu tiên xử lý đơn hàng để tránh tình trạng trễ đơn, mất hàng...
Quản lý thời gian đặt lịch book đối tác giao hàng
Thực hiện việc book đối tác giao hàng cho buổi tối từ 17h - 21h
Xử lý các trường hợp shipper kẹt đơn giao không kịp, đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng.
Thương lượng với khách về thay đổi thời gian nếu có sự cố.
Ưu tiên xử lý đơn hàng để tránh tình trạng trễ đơn, mất hàng...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương Kỹ năng tổ chức: Có khả năng sắp xếp và quản lý nhiều đơn hàng cùng lúc, đảm bảo tất cả được giao đúng thời gian. Kiến thức về địa lý: Hiểu rõ về khu vực giao hàng để tối ưu hóa lộ trình. Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý đơn hàng và ứng dụng giao hàng. Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề của team giao hàng Trung thực, có trách nhiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng tổ chức: Có khả năng sắp xếp và quản lý nhiều đơn hàng cùng lúc, đảm bảo tất cả được giao đúng thời gian.
Kiến thức về địa lý: Hiểu rõ về khu vực giao hàng để tối ưu hóa lộ trình.
Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý đơn hàng và ứng dụng giao hàng.
Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề của team giao hàng
Trung thực, có trách nhiệm.
Thời gian làm việc: 13h30 - 21h30.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Mức thu nhập từ 9-12 triệu/tháng Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn
Mức thu nhập từ 9-12 triệu/tháng
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-shipper-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234367
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu CELEB GROUP
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH ACC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TMDV Âu Châu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MAC MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAC MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên nhắc phí SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH WE PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH WE PROPERTY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG PHÍA NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG PHÍA NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho HeLiCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu HeLiCorp
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ HÀNG ẨM THỰC VẠN LỘC PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ HÀNG ẨM THỰC VẠN LỘC PHÁT
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CP GIAO NHẬN QUỐC TẾ V&A EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CP GIAO NHẬN QUỐC TẾ V&A EXPRESS
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm