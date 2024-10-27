Tuyển Shipper thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhiệm vụ điều phối Shipper

Báo cáo dữ liệu liên quan đến đơn hàng theo tuần, hàng tháng. Phân công shipper xử lý giao hàng theo đơn chỉ định và yêu cầu của khách hàng. Theo dõi đơn hàng trong nhóm và liên hệ với shipper CPS Now. Phối hợp xử lý các đơn giao không kịp thời theo yêu cầu khách hàng hoặc khi không thể giao theo dịch vụ thỏa thuận. Sắp xếp và lên lịch làm việc cho shipper. Xử lý các vấn đề phát sinh và feedback liên quan đến shipper. Đào tạo quy trình làm việc và huấn luyện shipper sử dụng ứng dụng nội bộ của Công ty. Theo dõi thời gian giao nhận hàng trong khoảng 2h - 3h - 4h. Xử lý các đơn giao trễ hoặc không đúng hạn. Gửi dữ liệu về thời gian giao hàng cho nhân sự để tính thưởng/phạt dựa trên hiệu quả. Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất trễ Thông báo quy trình giao hàng cụ thể cho shipper. Đối chiếu lương và kiểm tra bảng lương shipper hàng tháng, kết hợp với PNS điều chỉnh lương khi cần. Tổ chức họp định kỳ và đào tạo bổ sung cho team shipper. Xử lý vi phạm và giải quyết vấn đề của shipper

2. Book các đối tác giao hàng

Quản lý thời gian đặt lịch book đối tác giao hàng Thực hiện việc book đối tác giao hàng cho buổi tối từ 17h - 21h Xử lý các trường hợp shipper kẹt đơn giao không kịp, đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng. Thương lượng với khách về thay đổi thời gian nếu có sự cố. Ưu tiên xử lý đơn hàng để tránh tình trạng trễ đơn, mất hàng...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương Kỹ năng tổ chức: Có khả năng sắp xếp và quản lý nhiều đơn hàng cùng lúc, đảm bảo tất cả được giao đúng thời gian. Kiến thức về địa lý: Hiểu rõ về khu vực giao hàng để tối ưu hóa lộ trình. Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý đơn hàng và ứng dụng giao hàng. Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề của team giao hàng Trung thực, có trách nhiệm.

Thời gian làm việc: 13h30 - 21h30.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 9-12 triệu/tháng Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

