Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn 22 Lakeview 1, 19 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý, thông qua nghiên cứu cạnh tranh, xác định nền tảng, đo lường hiệu quả, thông điệp và nhận diện đối tượng ,phù hợp với xu hướng thị trường và sản phẩm/dịch vụ của Công ty ( chuyên phân phối tinh dầu hương thơm KODO)

Biên tập và sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social Media (Fanpage, shoppee, Tiktok...)

Cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới về social media maketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Hỗ trợ, Phối hợp với team lên kịch bản, tham gia set-up, chụp ảnh, quay dựng video ngắn trên các nền tảng Tiktok..........

Tạo ra, chỉnh sửa, xuất bản và chia sẻ nội dung hàng ngày

Hỗ trợ tư vấn khách hàng, check inbox trên Fanpage.

Thường xuyên update xu hướng (trend) ngành để xây dựng có chiến lược nội dung thu hút (đặc biệt tiktok, instagram).

Làm việc trực tiếp với các Agency liên quan lĩnh vực Social media và triển khai chiến dịch

Thực hiện các công việc khác theo sự phân bổ của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tư vấn, viết lách, chỉnh sửa (hình ảnh/video/văn bản), thuyết trình và giao tiếp xuất sắc

Tốt Nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan

Chủ động và sáng tạo đổi mới

Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm.

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông gồm các nền tảng Social & Media. đặc biệt là tiktok.

Biết sử dụng capcut, photoshop.

Hiểu cơ bản về marketing fundamentals.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Chịu khó, có ý thức trách nhiệm và tính chỉn chu trong công việc.

Giao tiếp tiếng anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-14 triệu (cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm) Giờ làm việc 9h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (sáng Thứ 7, CN nghỉ). Chế độ nghỉ lễ hằng năm theo luật lao động. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Được đào tạo thêm các kỹ năng cần thiết. Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Mức lương: 12-14 triệu (cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm)

Giờ làm việc 9h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (sáng Thứ 7, CN nghỉ).

Chế độ nghỉ lễ hằng năm theo luật lao động.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Được đào tạo thêm các kỹ năng cần thiết.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin