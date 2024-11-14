Tuyển Social Media Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc và duyệt các comment không vi phạm nguyên tắc của VnExpress International

Quản lý các kênh social hiện tại của VnExpress International: Facebook, Twitter, Instagram, và xây dựng kênh mới Reddit

Định hướng nội dung trên các kênh social

Giám sát toàn bộ sản phẩm trên các kênh

Tư vấn các nội dung hot trên social cho nhóm làm nội dung

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị các kênh mạng xã hội.

Tiếng Anh tốt (tương đương Ielts 6.5 trở lên).

Tư duy hình ảnh, ngôn ngữ phù hợp với độc giả nước ngoài.

Có tư duy sáng tạo, nắm bắt nhanh xu hướng MXH.

Có hiểu biết sâu sắc, nắm rõ quy chuẩn, thuật toán các MXH lớn.

Có mindset về phát triển MXH lâu dài cả về người dùng và doanh thu. Hiểu được cách làm thế nào thu về lợi nhuận.

Sử dụng thành thạo các công cụ làm sản phẩm video, ảnh

Kỹ năng tổng hợp thông tin, báo cáo

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn

Thưởng tháng 13

Thưởng sinh nhật Công ty

Thưởng theo hiệu quả công việc

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Hỗ trợ trang phục, laptop: theo quy định của công ty.

Chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cao cấp dành cho nhân viên và người thân; Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng

Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, công đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin