Tuyển Social Media Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Đọc và duyệt các comment không vi phạm nguyên tắc của VnExpress International
Quản lý các kênh social hiện tại của VnExpress International: Facebook, Twitter, Instagram, và xây dựng kênh mới Reddit
Định hướng nội dung trên các kênh social
Giám sát toàn bộ sản phẩm trên các kênh
Tư vấn các nội dung hot trên social cho nhóm làm nội dung
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị các kênh mạng xã hội.
Tiếng Anh tốt (tương đương Ielts 6.5 trở lên).
(tương đương Ielts 6.5 trở lên).
Tư duy hình ảnh, ngôn ngữ phù hợp với độc giả nước ngoài.
Có tư duy sáng tạo, nắm bắt nhanh xu hướng MXH.
Có hiểu biết sâu sắc, nắm rõ quy chuẩn, thuật toán các MXH lớn.
Có mindset về phát triển MXH lâu dài cả về người dùng và doanh thu. Hiểu được cách làm thế nào thu về lợi nhuận.
Sử dụng thành thạo các công cụ làm sản phẩm video, ảnh
Kỹ năng tổng hợp thông tin, báo cáo
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn
Thưởng tháng 13
Thưởng sinh nhật Công ty
Thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Hỗ trợ trang phục, laptop: theo quy định của công ty.
Chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cao cấp dành cho nhân viên và người thân; Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng
Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, công đoàn tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
