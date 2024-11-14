Tuyển Social Media Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Social Media Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc và duyệt các comment không vi phạm nguyên tắc của VnExpress International
Quản lý các kênh social hiện tại của VnExpress International: Facebook, Twitter, Instagram, và xây dựng kênh mới Reddit
Định hướng nội dung trên các kênh social
Giám sát toàn bộ sản phẩm trên các kênh
Tư vấn các nội dung hot trên social cho nhóm làm nội dung

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị các kênh mạng xã hội.
Tiếng Anh tốt (tương đương Ielts 6.5 trở lên).
(tương đương Ielts 6.5 trở lên).
Tư duy hình ảnh, ngôn ngữ phù hợp với độc giả nước ngoài.
Có tư duy sáng tạo, nắm bắt nhanh xu hướng MXH.
Có hiểu biết sâu sắc, nắm rõ quy chuẩn, thuật toán các MXH lớn.
Có mindset về phát triển MXH lâu dài cả về người dùng và doanh thu. Hiểu được cách làm thế nào thu về lợi nhuận.
Sử dụng thành thạo các công cụ làm sản phẩm video, ảnh
Kỹ năng tổng hợp thông tin, báo cáo

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn
Thưởng tháng 13
Thưởng sinh nhật Công ty
Thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Hỗ trợ trang phục, laptop: theo quy định của công ty.
Chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cao cấp dành cho nhân viên và người thân; Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng
Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, công đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-social-media-executive-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248952
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
Tuyển Nhân Viên CSKH thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Tuyển Marketing thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Truyền Thông Marketing thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BụiTour - Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
BụiTour - Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Marketing ADS thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Babylons
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Tới 3 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Babylons
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Tuyển Trưởng Nhóm Marketing thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Tuyển Marketing thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
Tuyển Nhân Viên CSKH thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Tuyển Marketing thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Truyền Thông Marketing thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BụiTour - Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
BụiTour - Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Marketing ADS thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Babylons
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Tới 3 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Babylons
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Tuyển Trưởng Nhóm Marketing thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Tuyển Marketing thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất