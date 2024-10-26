Tuyển Social Media Marketing thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty Phối hợp cùng Designer thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,... Quay và dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...) Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ. Hỗ trợ quay video sự kiện của Công ty. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ AI Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video. Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video. Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông. Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh. Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ AI

Tại Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12- 16 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc. Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế. Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng. Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc. Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân. Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.