Tuyển Social Media Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2nd Floor, FPT Building Tân Thuận 2 - Street 8, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC., Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động Social Media của công ty. Lập kế hoạch chiến lược cho hoạt động Social Media (Facebook, TikTok, Youtube...) phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty và đạt hiệu quả truyền thông cao. Quản lý và lên kế hoạch triển khai xây dựng chi tiết các nội dung trên kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube, v.v. Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung video trên kênh truyền thông số: Sáng tạo nội dung kịch bản, giám sát hoạt động quay dựng video để đảm bảo nội dung phù hợp với thông điệp và bản sắc hình ảnh của thương hiệu, và phù hợp với xu hướng mới của các kênh Social Media. Giám sát và thực hiện các Media KPIs trên views, reach, engagement, likes, share.... cho các kênh truyền thông số của công ty. Quản lý nhiệm vụ & tiến độ thực hiện của các hoạt động Social Media đúng hạn. Đề xuất và làm việc với KOLs/ KOCs/ Influencers phù hợp với chiến dịch truyền thông, với các hoạt động của công ty, nhằm đẩy độ lan tỏa & đạt được KPI đề ra. Lên kế hoạch & triển khai các chiến dịch Livestreams. Phối hợp với các phòng ban liên quan để phiên Livestreams thành công. Quản lý ngân sách Social Media, đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả để đạt được KPIs đề ra. Phân tích số liệu truyền thông, theo dõi hiệu quả các nội dung đã sản xuất, & đề xuất các giải pháp cải thiện. Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới của ngành, thuật toán mới của các nền tảng, hành vi người tiêu dùng để nâng cao chất lượng hoạt động Social Media. Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm 3-5 năm về Content Marketing, Social Media (Facebook, Youtube, TikTok,...). Ứng viên vui lòng chuẩn bị Portfolio để gửi kèm. Có khả năng tư duy chiến lược lan tỏa thông tin cho sản phẩm, thương hiệu. Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao, thường xuyên cập nhật xu hướng mới. Biết tạo và chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản để đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm phân tích hoặc đo đạc truyền thông Có khả năng đo lường và phân tích số liệu, quản lý số liệu từ Social Media để tối ưu hóa nội dung cho kênh. Kỹ năng giao tiếp & viết lách tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Khả năng multi-task & xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại học hỏi, đổi mới, chịu được áp lực công việc. Yêu thích các thử thách trong môi trường startup trẻ trung, năng động.

Tại Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương. Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết. Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...). Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS). Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

