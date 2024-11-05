Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển sản phẩm phần mềm, xây dựng hệ sinh thái API cho ngân hàng.

Tham gia phát triển xây dựng hệ sinh thái API theo chuẩn OpenApi

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới liên quan đến công việc

Lập trình các module có độ phức tạp cao, liên kết với các module khác

Tương tác với solution archiect về các yêu cầu của dự án, thiết kế và các công nghệ liên quan cần nghiên cứu

Chịu trách nhiệm xây dựng và đóng gói sản phẩm theo các phiên bản

Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng

Cung cấp sản phẩm phần mềm đúng hạn, đúng chất lượng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm sử dụng wso2 api manager

Có kinh nghiệm triển khai OpenAPI

Có kinh nghiệm java, openshift, k8s (là một lợi thế)

Hiểu rõ về các thuật toán và giao thức như RSA, AES, SHA, TLS/SSL, Mutual SSL

Có kinh nghiệm sử dụng chữ ký số và mã hóa để bảo vệ dữ liệu

Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề trong các vấn đề liên quan đến API

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia am hiểu và giàu kinh nghiệm;

Có cơ hội làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài lớn, các công ty đa quốc gia;

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, ,.. theo tình hình kinh doanh của công ty;

Môi trường trẻ trung, năng động: Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, MasterChef dịp 08/03, 20/10, hoạt động thể thao hấp dẫn chiều thứ 5 hàng tuần, (CLB Bóng đá, CLB Bóng sọt nữ)... và một số hoạt động khác nữa;

Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty;

Được thoả sức sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới;

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo nâng cao chuyên môn trong nước và nước ngoài;

Được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc;

Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,.. theo thành tích công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

