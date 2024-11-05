Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển sản phẩm phần mềm, xây dựng hệ sinh thái API cho ngân hàng.
Tham gia phát triển xây dựng hệ sinh thái API theo chuẩn OpenApi
Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới liên quan đến công việc
Lập trình các module có độ phức tạp cao, liên kết với các module khác
Tương tác với solution archiect về các yêu cầu của dự án, thiết kế và các công nghệ liên quan cần nghiên cứu
Chịu trách nhiệm xây dựng và đóng gói sản phẩm theo các phiên bản
Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng
Cung cấp sản phẩm phần mềm đúng hạn, đúng chất lượng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sử dụng wso2 api manager
Có kinh nghiệm triển khai OpenAPI
Có kinh nghiệm java, openshift, k8s (là một lợi thế)
Hiểu rõ về các thuật toán và giao thức như RSA, AES, SHA, TLS/SSL, Mutual SSL
Có kinh nghiệm sử dụng chữ ký số và mã hóa để bảo vệ dữ liệu
Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề trong các vấn đề liên quan đến API
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài lớn, các công ty đa quốc gia;
Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, ,.. theo tình hình kinh doanh của công ty;
Môi trường trẻ trung, năng động: Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, MasterChef dịp 08/03, 20/10, hoạt động thể thao hấp dẫn chiều thứ 5 hàng tuần, (CLB Bóng đá, CLB Bóng sọt nữ)... và một số hoạt động khác nữa;
Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty;
Được thoả sức sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới;
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo nâng cao chuyên môn trong nước và nước ngoài;
Được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc;
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,.. theo thành tích công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
