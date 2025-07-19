Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

1. Tham mưu cho CBLĐ trong việc xây dựng/ điều chỉnh các kế hoạch sản xuất

2. Tham gia hoạt động đào tạo từ công ty, bộ phận để nâng cao kỹ năng, luân chuyển công việc khi cần thiết

3. Lập kế hoạch sản xuất trên cơ sở cân đối về mặt số lượng, giá trị và mức độ đồng bộ để tối ưu chi phí

4. Đảm bảo phản ánh đúng và duy trì kế hoạch sản xuất được phê duyệt lên hệ thống SAP

5. Sử dụng hệ thống MES, SAP để thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo, thông tin

6. Tìm hiểu, nghiên cứu các sáng kiến cải thiện hệ thống

7. Lập các kế hoạch sản xuất trước và sau SOP

8. Làm việc với phòng kinh doanh để thống nhất nhu cầu bán hàng chốt cho 3 tháng và dự báo cho các tháng tiếp theo

9. Làm việc với bộ phận cung ứng vật tư và các nhà máy phụ trợ về khả năng đáp ứng, đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất

10. Theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản lượng, chất lượng đạt chuẩn đặt ra trong kế hoạch sản xuất

11. Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất đã phân tích cho bộ phận liên quan và cho CBLĐ trong hoạt động cân đối và đáp ứng tối đa các nguồn lực

12. Báo cáo các vấn đề phát sinh trong việc triển khai kế hoạch và đề xuất các giải pháp để xử lý