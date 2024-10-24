Tuyển Solution Consultant thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
1. Hỗ trợ bán hàng:
- Tiếp nhận yêu cầu của Sales:
Phân tích, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng Xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu / đầu bài của Khách hàng (hoặc phối hợp với PO xây dựng giải pháp) Gặp gỡ và thuyết trình giải pháp cho khách hàng
- Phối hợp với Sales để phân tích hiện trạng sử dụng dịch vụ của Khách hàng, nhận diện nhu cầu mới và đề xuất các giải pháp phù hợp.
2. Nghiên cứu thị trường & Đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng:
Xây dựng chân dung khách hàng. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng. Nghiên cứu thị trường để nhận diện nhu cầu của khách hàng (nhóm khách hàng) tiêu biểu và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu;
3. Đào tạo sản phẩm, giải pháp cho Sales, Marketing.
4. Đóng vai trò chủ đạo trong các buổi tư vấn giải pháp cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp hoặc Lãnh đạo.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tố chất/con người:
- Nhạy bén trong kinh doanh, có đam mê nghiên cứu thị trường ngành Công Nghệ - Khả năng nắm bắt tâm lý con người, nghe hiểu nhanh - Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục thiên hướng kinh doanh - Có tư duy logic, tư duy phản biện. - Có khả năng tổng hợp và phân tích các vấn đề của khách hàng để ưu tiên đề xuất giải pháp ngắn gọn nhất, tiếp đến là kế hoạch lâu dài cho khách hàng - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint và các phần mềm cần thiết cho công việc. - Có trách nhiệm và có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu của dự án - Đọc hiểu - giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu Phỏng vấn trực tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
