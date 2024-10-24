Tuyển Solution Consultant thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Hỗ trợ bán hàng:
- Tiếp nhận yêu cầu của Sales:
Phân tích, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng Xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu / đầu bài của Khách hàng (hoặc phối hợp với PO xây dựng giải pháp) Gặp gỡ và thuyết trình giải pháp cho khách hàng
Phân tích, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng
Xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu / đầu bài của Khách hàng (hoặc phối hợp với PO xây dựng giải pháp)
Gặp gỡ và thuyết trình giải pháp cho khách hàng
- Phối hợp với Sales để phân tích hiện trạng sử dụng dịch vụ của Khách hàng, nhận diện nhu cầu mới và đề xuất các giải pháp phù hợp.
2. Nghiên cứu thị trường & Đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng:
Xây dựng chân dung khách hàng. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng. Nghiên cứu thị trường để nhận diện nhu cầu của khách hàng (nhóm khách hàng) tiêu biểu và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu;
Xây dựng chân dung khách hàng. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng.
Nghiên cứu thị trường để nhận diện nhu cầu của khách hàng (nhóm khách hàng) tiêu biểu và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu;
3. Đào tạo sản phẩm, giải pháp cho Sales, Marketing.
4. Đóng vai trò chủ đạo trong các buổi tư vấn giải pháp cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp hoặc Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm Triển khai hoặc xây dựng hoặc tư vấn giải pháp các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT (bao gồm hạ tầng, ứng dụng, phần cứng, phần mềm, TMĐT, chuyển đổi số...) - Có kinh nghiệm tư vấn cho Doanh nghiệp vừa và lớn hoặc các giải pháp lớn. - Từng làm việc trực tiếp với khách hàng là trưởng phòng IT, giám đốc công nghệ - Am hiểu sâu về mảng Cloud Computing. - Nắm rõ được nhiều giải pháp và kiến trúc tổng thể mô hình hệ thống của nhiều loại hình Doanh nghiệp - Nắm rõ được các điểm nghẽn hệ thống, các luồng logic hệ thống để hiểu rõ các vấn đề nhức nhối của Doanh nghiệp Ưu tiên nếu: - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ Cloud Computing / hạ tầng hệ thống; - Từng trực tiếp làm việc tại vị trí: lập trình, liên quan hạ tầng CNTT,... Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành mảng Công nghệ Thông Tin hoặc liên quan. Sinh năm: 199x - 1980
Tố chất/con người:
- Nhạy bén trong kinh doanh, có đam mê nghiên cứu thị trường ngành Công Nghệ - Khả năng nắm bắt tâm lý con người, nghe hiểu nhanh - Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục thiên hướng kinh doanh - Có tư duy logic, tư duy phản biện. - Có khả năng tổng hợp và phân tích các vấn đề của khách hàng để ưu tiên đề xuất giải pháp ngắn gọn nhất, tiếp đến là kế hoạch lâu dài cho khách hàng - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint và các phần mềm cần thiết cho công việc. - Có trách nhiệm và có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu của dự án - Đọc hiểu - giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu Phỏng vấn trực tiếp
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu
Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

